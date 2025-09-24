डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या नुतनीकरण
डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाचे होणार नूतनीकरण
राज्य शासनाकडून पाच कोटींचा निधी मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या राम गणेश गडकरी रंगायतन नाट्यगृहाचा कायापालट करण्यात आल्यानंतर आता डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून पाच कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. असे असले तरी दुसरीकडे अवघ्या १५ वर्षांतच नाट्यगृहाच्या छताला लागलेली गळती, रंगमंचाच्या छताचे कोसळलेले प्लास्टर यामुळे नाट्यगृहाच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच नूतनीकरणाच्या कामाचा तरी दर्जा राखला जाणार का, असा प्रश्नदेखील उपस्थित करण्यात येत आहे.
ठाणे पालिकेच्या माध्यमातून ठाणेकर रसिकांना नाटकांची व विविध संस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी चाखता यावी, यासाठी ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात राम गणेश गडकरी रंगायतनसह घोडबंदर भागात डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहाची उभारणी करण्यात आली. घोडबंदर येथील हिरानंदानी मेडोस परिसरात विकासक हिरानंदानी यांच्या माध्यमातून सुमारे ६० कोटी खर्चून घाणेकर नाट्यगृह बांधण्यात आले. डिसेंबर २०११ मध्ये या नाट्यगृहाचा लोकार्पण सोहळा पार पडून हे नाट्यगृह नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले. लोकपर्णानंतर तीन ते चार महिन्यांतच म्हणजेच डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे छत २५ एप्रिल २०१२ रोजी रात्री कोसळले. त्यानंतर पालिकेने छताच्या दुरुस्तीचे काम सुरू केले होते. हे काम पूर्ण होण्यास दीड वर्ष लागल्याने त्या कालावधीत हे नाट्यगृह बंदच होते. या दुरुस्तीनंतर घाणेकर नाट्यगृह पुन्हा प्रेक्षकांसाठी खुले करण्यात आले. मात्र या नाट्यगृहातील लघुनाट्यगृहात गळती सुरू झाली होती. दुरुस्तीच्या कामासाठी लघुनाट्यगृह बंद ठेवण्यात आले होते. यामुळे नाट्यगृहाच्या बांधकाम गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह प्रश्न उपस्थित होत असतानाच १५ वर्षांतच डॉ. घाणेकर नाट्यगृहाचे नूतनीकरण करण्याची वेळ आली आहे. राज्य शासनाने यासाठी तब्बल पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, लवकरच दुरुस्तीची कामे सुरू होणार आहेत.
दरम्यान, नूतनीकरणावेळी संपूर्ण वास्तूची डागडुजी, तुटलेल्या खुर्च्या बदलणे, पडदे बदलणे, शौचालये दुरुस्ती, व्हीआयपी कक्ष दुरुस्ती, कार्पेट बदलणे, सुरक्षा केबिन दुरुस्ती, वातानुकूलन यंत्रणेची दुरुस्ती आणि इतर तांत्रिक व अंतर्गत सुविधांची सुधारणा करणे अशी कामे करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
