अश्लील नृत्य करणाऱ्या तृतीयपंथीवर गुन्हा
नवी मुंबई, ता. २४ (वार्ताहर) ः एअर इंडिया कॉलनीसमोरील रस्त्यावर वाहने अडवून अश्लील नृत्य करणाऱ्या पाच तृतीयपंथींवर नेरूळ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शनिवारी (ता. २०) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली.
नेरूळ पोलिसांच्या पथकाला गस्त घालत असताना एअर इंडिया कॉलनीसमोरील रस्त्यावर तृतीयपंथी अश्लील नृत्य करीत असल्याचे आढळून आले होते. त्याची गंभीर दखल घेताना नेरूळ पोलिसांनी श्वेता पुजारी (२८), प्रिया पुजारी (३६), दीप्ती पुजारी (२८), दिव्या पुजारी (२०) आणि संध्या पुजारी (२५) विरोधात भारतीय दंड संहिता कलम २९६, ३(५) नुसार गुन्हा नोंदवला आहे. कोपरी गाव येथे सर्व आरोपी वास्तव्यास असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी पोलिसांच्या कारवाईचे स्वागत केले असून, सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
