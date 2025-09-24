प्रेमसंबंधात अडथळा ठरणाऱ्या पतीची हत्या करण्याचा प्रयत्न
ठाणे, ता. २४ : प्रेमप्रकरणातून पतीचा काटा काढण्यासाठी पत्नीने प्रियकर आणि त्याच्या दोन मित्रांच्या मदतीने पतीला जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना ठाण्यात घडली. याप्रकरणी पत्नीसह चौघांवर हत्येचा कट रचल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बदलापूर, वांगणी येथे राहणारे तक्रारदार पती यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत, त्यांच्या पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने त्यांना ठार मारण्याचा कट रचला. पत्नीने पतीला बोलावून घेऊन प्रियकर आणि त्याच्या मित्रांच्या मदतीने जबरदस्तीने रिक्षात कोंबले. त्यानंतर त्याला रेतीबंदर येथे नेऊन बेदम मारहाण करत खारेगाव खाडीपुलावरून खाडीत फेकून दिले.
दैव बलवत्तर असल्याने तक्रारदार खाडीतील एका सिमेंटच्या खांबाला पकडून थांबले आणि मदतीसाठी आरडाओरड केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना सुखरूप बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. उपचारानंतर घरी परतल्यावर त्यांनी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात पत्नी, तिचा प्रियकर आणि त्याच्या दोन मित्रांविरोधात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
