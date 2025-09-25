नवी मुंबईत जीएसटी बचत उत्सव उत्साहात साजरा
जीएसटी बचत उत्सव साजरा
नवी मुंबईत खासदारांच्या शिष्टमंडळाची उपस्थिती
वाशी, ता. २५ (बातमीदार) ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार देशभरात जीएसटी बचत उत्सव साजरा करण्यात आला. त्यानुसार वाशी येथे सोमवारी (ता. २२) चार खासदारांच्या शिष्टमंडळाने विशेष कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला.
वाशी सेक्टर १७ येथे राजमाता जिजामाता चौक येथे यानिमित्ताने थेट संवाद साधून सुधारणा आणि योजनांबाबत चर्चा करण्यात आली. या उत्सवाचे आयोजन प्रदेश भाजप उपाध्यक्ष अनिल कौशिक यांनी केले होते. यानिमित्ताने खासदार तथा माजी मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल, खासदार सुजित कुमार, खासदार पकावेंकटा, खासदार जासू भाई राठवा यांनी व्यापारीवर्ग, वकील, कंपनी सेक्रेटरी, कपडा, इलेक्ट्रिक व्यापारी तसेच थेट ग्राहकांशी संवाद साधला. जीएसटीमुळे मिळणारे फायदे, बचत आणि स्वदेशी वापरा या संदेशाचा प्रचार या वेळी करण्यात आला. कार्यक्रमानंतर खासदारांच्या शिष्टमंडळाने अनिल कौशिक सामाजिक प्रतिष्ठान आयोजित नवदुर्गा माता मंडळाला भेट देऊन दर्शन घेतले. मंडळाचे अध्यक्ष शार्दुल कौशिक यांनी मंडळाच्या वतीने मान्यवरांचा सत्कार केला. कार्यक्रमाला भाजप नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील, माजी सभापती विक्रम ऊर्फ राजू शिंदे, बेलापूर सहसमन्वयक शार्दुल कौशिक, कोकण प्रभारी अभिजित पेडणेकर, राखी पाटील, ज्ञानदीप चंढोक तसेच व्यापारीवर्गातील विजय लखानी, आनंद पाटील, राजशंभू, बाबूलाल बाफना, कमलेश सोनी, ललित बोहरा, चेतन बागरेचा, विनोद जैन, प्रदीप शिंदे, भुजबल, अमित वर्मा आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.