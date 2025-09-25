डम्परच्या धडकेत पाय गमावला
डम्परच्या धडकेत पाय गमावला
पेण परिसरातून गौण खनिजाची धोकादायक वाहतूक
पेण, ता. २५ (वार्ताहर) ः गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या डम्परने दुचाकीस्वाराला धडक दिली होती. यात गंभीर जखमी असलेल्या तरुणाला पाय गमवावा लागला आहे. तांबडी आदिवासीवाडी येथे मंगळवारी (ता. २३) सायंकाळी हा अपघात झाला.
तांबडी आदिवासीवाडीवरून क्षमतेपेक्षा जास्त गौण खनिज भरून वाहतूक करणारा डम्परने आदिवासीवाडीवरील दुचाकीस्वाराला जोरदार धडक दिली. या अपघातात नाम्या निरगुडाला पाय गमवावा लागला आहे. अपघातग्रस्त तरुणाला तत्काळ पेण उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले. पेण पोलिस ठाण्यात या अपघाताची नोंद करण्यात आली असून अधिक गौणखनिजांची शहरातून धोकादायक पद्धतीने होत असलेल्या वाहतुकीवर स्थानिकांकडून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.