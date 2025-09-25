‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार’चा नारा
‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’चा नारा
नवी मुंबईत ३४ हजार नागरिकांची आरोग्य तपासणी
नेरूळ, ता. २५ (बातमीदार) ः महिलांचे आरोग्य, सक्षमीकरण कुटुंबाच्या, समाजाच्या तसेच संपूर्ण देशाच्या प्रगतीसाठी केंद्रस्थानी आहे. त्याच अनुषंगाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर कालावधीत ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे अभियान राबवण्यात येत आहे.
महिला व बालविकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वतीने पोषण महिन्याशी संलग्न करून हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील पालिकेच्या पाच रुग्णालयांमध्ये व २६ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये दररोज महिला व पुरुषांची सामान्य आरोग्य तपासणी तसेच नियोजित वेळापत्रकानुसार विशिष्ट तज्ज्ञ सेवा आरोग्य शिबिरे सुरू आहेत. त्यानुसार २१८ शिबिरांमधून १८,८१५ महिला तसेच १५,९१५ पुरुष अशा ३४,७३३ जणांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून विनामूल्य आरोग्य तपासणीचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
--------------------------------
विशेष सत्रांमधून मार्गदर्शन
नवी मुंबई पालिकेच्या शाळांमधील किशोरवयीन मुलींसाठी मासिक पाळीबद्दल मार्गदर्शनपर विशेष सत्रे घेण्यात आली. मासिक पाळीमुळे होणारे शारीरिक बदल तसेच पाळी का येते, पाळीदरम्यान स्वच्छता कशी राखावी, शरीराच्या विकासासाठी घ्यावयाचा पोषक आहार, मासिक पाळीदरम्यान होणाऱ्या त्रासावर किंवा अडचणींवर उपाय याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली. तसेच त्यांच्याशी संवादातून शंकांचे निरसनही करण्यात आले. या अभियानामध्ये २,२६४ किशोरवयीन शालेय मुलींनी समुपदेशनाचा लाभ घेतला.
