बस पकडण्यासाठी कसरत
नेरूळ रेल्वेस्थानकाला वाहनांचा विळखा
जुईनगर, ता. २५ (बातमीदार) ः नेरूळ रेल्वेस्थानकासमोरील बसथांब्याजवळ वाहने पार्क करण्यात येतात. या वाहनांमुळे नागरिकांना बस पकडताना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असून विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांची प्रचंड कसरत करावी लागत आहे.
नेरूळ रेल्वेस्थानकात उतरून उलवे येथे प्रवास करणारे बरेच नागरिक प्रवास करतात. कामावर जाण्याच्या आणि येण्याच्या वेळात बसथांब्यात अनेक प्रवाशांची गर्दी असते. अशातच वाहन पार्किंगमुळे उभे राहणे कठीण जाते. त्यामुळे प्रवाशांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांना अशा वाहनचालकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.
वाहतूक विभागाचे दुर्लक्ष
नेरूळ रेल्वेस्थानक परिसरात मोठ्या प्रमाणात पार्किंग समस्या आहे. शिवाय बसथांबा वगळता बरीच वाहने पार्क असतात; परंतु कमीतकमी बसथांब्यासमोर वाहनांवर तरी वाहतूक विभागाने कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
