चुकीच्या तक्रारींआधारे कारवाई
टिटवाळ्यातील श्रीकृष्णा रुग्णालयाचे स्पष्टीकरण
कल्याण, ता. २५ (वार्ताहर) : टिटवाळा येथील डॉ. चेतन पाटील यांच्या श्रीकृष्णा रुग्णालयावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने काही दिवसांपूर्वी बेकायदेशीरपणे औषधांचा साठा केल्याप्रकरणी कारवाई केली होती, मात्र या कारवाईनंतर रुग्णालयाने स्पष्टीकरण दिले असून, रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून अत्यावश्यक औषधे रुग्णालयात ठेवली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी सांगितले की, या औषधांच्या साठ्यासाठी कोणताही चुकीचा हेतू नव्हता. ही कारवाई चुकीच्या तक्रारी केल्यामुळे करण्यात आली आहे. तसेच मेडिकल स्टोअर्ससाठी परवाना मिळविण्याच्या प्रक्रियेत रुग्णालय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. चेतन पाटील यांनी माहिती दिली की, रुग्णालय २०१७ मध्ये सुरू झाल्यावर भागीदारीत मेडिकल स्टोरही सुरू केले होते; मात्र एका भागीदाराने पैशांचा व औषधांचा गैरवापर केल्यामुळे त्यांना नोटीस देऊन रुग्णालयातून काढण्यात आले. नवीन परवान्यासाठी अर्ज केला असून, परवाना मिळण्यास वेळ लागत असल्याने रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी काही अत्यावश्यक औषधे रुग्णालयात ठेवल्या होत्या. याविरोधात काही लोकांनी खोट्या तक्रारी करून कारवाई घडवून आणल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणात त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचेही स्पष्ट केले.
डॉ. अर्चना पाटील यांनीही म्हटले की, मेडिकल स्टोरसाठी परवाना प्रक्रियेत असून, रुग्णालय गावाजवळ असल्यामुळे लहान व वृद्ध रुग्णांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे त्यांच्या गैरसोयीसाठीच औषधे ठेवली आहेत. एफडीएची कारवाई स्वीकारत असून, रुग्णालयाची नाहक बदनामी करण्यासाठी काही लोक गैरकृत्य करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
