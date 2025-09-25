नेपच्यून गृहसंकुलातील पाणीप्रश्न सुटणार
माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश
कल्याण, ता. २५ (वार्ताहर) : आंबिवलीतील नेपच्यून स्वराज्य नगरी या गृहसंकुलातील दीर्घकालीन पाणीटंचाईचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून नवीन जलवाहिनीच्या कामाला मंजुरी मिळाली असून, याचे भूमिपूजन नुकतेच पवार यांच्या हस्ते पार पडले. नेपच्यून स्वराज्य नगरीतील रहिवासी गेल्या सव्वा वर्षांपासून पाण्याच्या तीव्र समस्येला सामोरे जात होते. काहींनी तर घर सोडून इतरत्र स्थलांतर केले, तर काहींनी आपली घरे भाड्याने दिली. या स्थितीत महिलांनी स्वतः पुढाकार घेत, माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्याशी थेट संपर्क साधून समस्या मांडली.
रहिवासी अनंता पाटील, दशरथ पाटील यांच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या निवेदनाची गंभीर दखल घेत पवार यांनी महापालिकेकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, २० लाख रुपये निधीच्या जलवाहिनी प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. ही जलवाहिनी नेपच्यून स्वराज नगरी मेन गेट ते सेक्टर-२ पर्यंत टाकण्यात येणार असून, त्यामुळे पाणीटंचाईचा कायमस्वरूपी निराकरण होणार आहे. या कार्यक्रमाला भाजप मंडल अध्यक्ष शक्तिवान भोईर, माजी उपमहापौर उपेक्षा भोईर, भाजप पदाधिकारी अनंता पाटील, दशरथ पाटील, परेश गुजरे, महिला प्रतिनिधी शिल्पा थोपटे, सारिका बोराडे, आशा खरात, शितल चकोर यांच्यासह अनेक मान्यवर व स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.
आंबिवलीतील शेकडो रहिवाशांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरला आहे. नरेंद्र पवार यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न, रहिवाशांचे सहकार्य आणि महापालिकेची मंजुरी या त्रिसूत्रीने नेपच्यून स्वराज्य नगरीच्या जल समस्येचा कायमस्वरूपी अंत केला आहे.
नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या माळेचा योग
नवरात्रोत्सवाच्या प्रारंभीच, या कामाचे भूमिपूजन नरेंद्र पवार यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. उपस्थित रहिवाशांनी समाधान व्यक्त करत पवार यांचा सत्कार केला. सोसायटीच्या महिला भगिनींनीदेखील मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली. या कामाचे श्रेय माझे एकट्याचे नसून, इथल्या महिला भगिनींचेही तेवढेच आहे. त्यांचा आग्रह आणि साथ यामुळेच हे शक्य झाले. आज त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद हीच माझ्यासाठी खरी पोचपावती आहे,” असे माजी आमदार पवार यांनी नमूद केले. त्यांनी भविष्यातही नागरिकांसाठी तत्पर राहण्याचे आश्वासन दिले.
