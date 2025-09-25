नलिनी फोरम ची जागतिक आंतरराष्ट्रीय तिसरी परिषद
नलिनी फोरमची जागतिक परिषद श्रीलंकेत
भारतातील मच्छिमारांच्या समस्या मांडल्या
पालघर, ता. २४ (बातमीदार) ः नलिनी फोरमची जागतिक परिषद यंदा श्रीलंकेत नुकतीच पार पडली. या परिषदेत नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम चे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी भारतातील मच्छिमारांच्या समस्या मांडल्या.
श्रीलंका स्टिअरिंग कमिटी फॉर न्येलेनी फोरम व आंतरराष्ट्रीय नियोजन समिती यांच्या वतीने ही परिषद ५ ते १३ सप्टेंबर या कालावधीत पार पडली. या परिषदेत जगभरातील शेतकरी, मच्छिमार, कष्टकरी, मजूर आदी संघटनांचे नेते, कार्यकर्ते आणि धोरण निर्माते सहभागी झाले होते. अनंत काल मासेमारी व्यवसाय टिकावा व पारंपारीक मच्छिमारांचा उदरनिर्वाह आबाधित रहावा. टिकाऊ शेती, कृषी-पर्यावरणशास्त्र, उत्पादक सहकारी संस्था आणि अन्न उत्पादकांचे हक्क या महत्त्वाच्या विषयांवर संवाद होऊन धोरणात्मक निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
या परिषदेत रामकृष्ण तांडेल म्हणाले की, पाकिस्तान व श्रीलंकेत मासेमारी करताना पकडण्यात आलेल्या मच्छिमारांची त्वरित सुटका करण्यात यावी. विंध्वसक मासेमारी, इंडस्ट्रियल फिशिंगवर कारवाई करून बंदी आणवी, अशा महत्त्वाच्या सूचना त्यांनी मांडल्या. वर्ल्ड फोरम फिशर पिपल या मच्छिमारांच्या जागतिक संघटनेच्या दोन सभा झाल्या. रामकृष्ण तांडेल यांची वर्ल्ड फोरम फिशर पीपलच्या प्लॅनिंग कमिटीवर नियुक्ती कारण्यात आली.
किनारा हक्क कायद्याची मागणी
महाराष्ट्रातील वाढवण येथील महाकाय बंदर, केरळ येथील विहिंजन बंदर, कर्नाटकमधील होनावर, केनी-अंकोला बंदर व गोवा येथील वास्को बंदर यामुळे मच्छिमार विस्थापित होतील म्हणून सर्व बंदरे रद्द करण्यात यावीत आणि भारतातील आदिवाशी वन हक्क कायद्यानुसार किनारा हक्क कायदा आणण्याची मागणी रामकृष्ण तांडेल यांनी केली.
८०० प्रतिनिधींचा सहभाग
या नऊ दिवसाच्या कार्यशाळेमध्ये एकूण सर्व स्तरातील १०४ देशातील संघटनेच्या सुमारे ८०० प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. अनके भाषा असल्याने एकूण १८ भाषामध्ये भाषातंरित करण्यासाठी जवळ-जवळ ५० जण होते.
फोटो श्रीलंका येथे नलिनी फोरमची जागतिक मच्छीमारांची बैठक
