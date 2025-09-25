उर्से आश्रमशाळेत साक्षरता व आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम उत्साहात
उर्से आश्रमशाळेत साक्षरता कार्यक्रम उत्साहात
कासा, ता. २५ (बातमीदार) ः एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभाग, डहाणू व सानवी सामाजिक कल्याण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, उर्से येथे मंगळवारी (ता. २३) साक्षरता कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला महिलांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळून तब्बल २९६ महिला सहभागी झाल्या.
या कार्यक्रमाला प्रकल्प शिक्षण विस्तार अधिकारी शेटे, देशमुख, सानवी संस्थेच्या ईशा रावत, जिओ रोटी घरतर्फे राजेश शहा व सीमा आमरे यांसह मान्यवर उपस्थित होते. शाळेतील जागेअभावी हा कार्यक्रम गावातील आदिवासी सामाजिक हॉलमध्ये ग्रामस्थांच्या सहकार्याने घेण्यात आला.
विद्यार्थिनींनी पारंपरिक वेशभूषेत आदिवासी नृत्य सादर केले. त्यानंतर सानवी सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी पालकांशी संवाद साधत साक्षरतेचे महत्त्व पटवून दिले. विशेष उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांनी पालकांची नावे लिहून घेतली. बाराखडी उच्चारायला लावली आणि मी शिकणारच व आई म्हणून मी शिकवणारच, असे प्रेरणादायी नारे दिले. याशिवाय सानवी सामाजिक कल्याण संस्थेतर्फे सर्व महिलांना साडी, साखरेचे पाकीट व चहा पावडर भेट देऊन कार्यक्रमाचा आनंद द्विगुणित करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.