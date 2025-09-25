आदिवासी आश्रमशाळा, वसतीगृह व तरुणांच्या प्रश्नांवर डहाणूत धडक मोर्चा
आश्रमशाळा, वसतिगृहांच्या प्रश्नांवर डहाणूत धडक मोर्चा
कासा, ता.२५ (बातमीदार) ः डहाणू तालुक्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृह व आदिवासी तरुणांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षाचा निषेध करण्यासाठी डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया व स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिल्हा समितीच्या वतीने बुधवारी (ता. २४) धडक मोर्चा काढण्यात आला.
आश्रमशाळांमधील शिक्षकांची कमतरता, वसतिगृहांतील मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आणि आदिवासी तरुणांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मोर्चात करण्यात आली. मोर्चादरम्यान दोन्ही संघटनेने २० ठोस मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या. यात एकलव्य शाळेत इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करावेत, आश्रमशाळा व वसतिगृहातील सुविधा तातडीने उपलब्ध कराव्यात, रिक्त शिक्षकपदांची भरती करावी, विद्यार्थ्यांना मोफत संगणक, टंकलेखन व कौशल्यवर्धन प्रशिक्षण द्यावे, तरुणांसाठी वाहनचालक प्रशिक्षण व व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे, सर्व विद्यार्थ्यांचा विमा व आहारभत्ता द्यावा, जात पडताळणी प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, मुलींच्या सुरक्षेसाठी पावले उचलावीत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मोर्चाच्या शेवटी डहाणू प्रांत अधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली. प्रशासनाकडून या प्रश्नांवर लवकरच उपाययोजना केली जाईल, असे आश्वासन खत्री यांनी दिले आहे. दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
