पालघर येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गदर्शन व प्रशिक्षण कार्यक्रम
जिल्हा परिषद पालघर येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मार्गदर्शन व प्रशिक्षण कार्यक्रम
पालघर, ता. २५ (बातमीदार) ः जिल्हा परिषद पालघर येथे आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) या विषयावर विशेष मार्गदर्शन व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. हा उपक्रम प्रशासनातील कामकाज अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि परिणामकारक करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आला.
कार्यक्रमाचे मार्गदर्शन प्रशिक केशवराव रावळे, जिल्हा माहिती विज्ञान अधिकारी यांनी केले. त्यांनी एआयच्या वापरामुळे शासकीय कामकाज अधिक सुलभ व कार्यक्षम कसे करता येईल याबाबत सविस्तर माहिती दिली. प्रशिक्षणात उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एआयच्या विविध उपयोगांची उदाहरणे, व्यवहारात आणण्याचे मार्ग आणि तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
या वेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद शरीकमसलत यांनीही उपस्थित राहून आपले विचार व्यक्त केले. “कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर प्रशासनाच्या कामकाजात केल्यास निर्णय प्रक्रिया अधिक परिणामकारक व लोकाभिमुख ठरते,” असे त्यांनी सांगितले.
तसेच कार्यक्रमाला जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनाळकर आणि जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांनी एआयच्या वापराबाबत शंका-निरसन केले आणि तांत्रिक बदल स्वीकारण्याच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रशिक्षणातून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेणे अधिक सोपे होईल आणि प्रशासनिक कामकाज अधिक प्रभावी व जलद होईल. आगामी काळातही अशा नावीन्यपूर्ण मार्गदर्शन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल.
फोटो पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण
