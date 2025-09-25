केळवे रोड रेल्वे स्थानकात सुविधाचा आभाव
पालघर, ता. २५ ः पश्चिम रेल्वेवर पालघर जिल्ह्यातील परिसर उपनगरी रेल्वे म्हणून जाहीर करून अनेक वर्षे लोटली तरी अनेक सुविधाचा अभाव आजही कायम आहेत. यामुळे प्रवासीवर्गाला गैरसोयीला सामोरे जावे लागते, तर केळवे हे पर्यटन स्थानक म्हणूनही ओळखले जाते, परंतु स्थानकाच्या सुविधेकडे रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
केळवे रोड स्थानकाच्या उत्तरेस स्थानकाचा २०१० मध्ये विस्तार करण्यात आला, परंतु आजतागायत स्थानकाला शेड नसल्याने प्रवाशांना ऊन तर पावसात उभे राहावे लागत आहे, तर लाइटची व्यवस्था योग्य नसल्याने प्रवाशांना अंधारात गाडीतून उतरावे-चढावे लागते. पेंसजर-शटल आणि २० डब्यांची मेमू गाड्यांचे जवळजवळ इंजिन सहीत पाच ते सहा डबे बाहेरच उभे राहतात. ही बाब महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थीवर्गाला अधिक त्रासदायक ठरत आहे. केळवे रोड पूर्व-पश्चिमेला जाण्यासाठी पादचारी पूल अस्तित्वात नाही. रेल्वेस्थानकात साधे प्रतीक्षालय उपलब्ध नाही. फलाटावर शौचालयाची योग्य सोय नसल्याने प्रवासीवर्गाला मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागते. रेल्वेस्थानकावर अपंग, ज्येष्ठ, रुग्ण यांच्यासाठी उद्वाहन किंवा स्वयंचलित जिने स्थानकात उपलब्ध नाहीत. अशा प्रकारामुळे प्रवासीवर्गाला गैरसोयीला सामोरे जावे लागत असताना रेल्वे प्रशासनाकडून सुविधा उभारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रेल्वे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करून पूर्वेला झिगझॅग पादचारी पुलाला जोडून लिफ्ट, स्वयंचलित जिने, तर पश्चिमेला दक्षिणकडे पादचारी पुलाल सुद्धा लिफ्ट, स्वयंचलित जिने लवकरात लवकर लावून प्रवाशांना सोयीसुविधांचा लाभ उपलब्ध करून द्यावा. यासह इतर असुविधा तातडीने सुधारून प्रवासीवर्गाला दिलासा द्यावा.
- दयानंद पाटील, डहाणू वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्था
