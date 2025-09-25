चिंचले आश्रमशाळेत गोवर-रुबेला लसीकरण मोहीम
चिंचले आश्रमशाळेत गोवर-रुबेला लसीकरण मोहीम; ३५० विद्यार्थ्यांना लसीकरण
कासा, ता. २४ (बातमीदार) ः राज्यभरात १५ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान गोवर-रुबेला लसीकरणाची विशेष मोहीम राबवली जात आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग, पालघर यांच्या आदेशानुसार पालघर जिल्ह्यातही ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून धुंदलवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यक्षेत्रातील बालक मंदिर संस्था कल्याण संचालित अनुदानित आश्रमशाळा, चिंचले येथे बुधवारी (ता. २४) लसीकरण शिबिर घेण्यात आले. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. ऋग्वेद दुधाट व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. माधुरी गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आयोजन झाले. कार्यक्रमाचे उद्घाटन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सिद्धी मटकर, डॉ. योगेश गायकवाड, डॉ. अमित तुरकाने व डॉ. सिराज शेख यांच्या हस्ते झाले.
गोवर व रुबेला या संसर्गजन्य आजारांवर विशिष्ट औषध उपलब्ध नसल्याने लसीकरण हाच एकमेव प्रभावी उपाय मानला जातो. एकही बालक लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात येईल. पालक, शिक्षक आणि ग्रामस्थांनी सहकार्य करून मोहीम यशस्वी करावी, असे आवाहन डॉ. सिद्धी मटकर यांनी केले.
या मोहिमेत शाळेतील सुमारे ३५० विद्यार्थ्यांना लस देण्यात आली. यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र धुंदलवाडीतील सर्व समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेवक, गट प्रवर्तक आणि ॲम्बुलन्स कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
शाळेचे मुख्याध्यापक घनश्याम वरठा, सुनील प्रधान, अधीक्षक भरत धिर्डे, अधीक्षिका सुंदर वडोला यांच्यासह सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सहकार्य केले. या शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आंबोलीचे समुदाय आरोग्य अधिकारी हेमेंद्र पाटीदार, आरोग्य सेविका लता आत्माराम गरेल व शीला गवा, तसेच आशा व गट प्रवर्तक यांनी मोलाचे योगदान दिले.
