श्रीवर्धनमध्ये निवडणुकांआधीच राजकीय वातावरण तापले
विकासकामांच्या दर्जावरून आरोप-प्रत्यारोप, बॅनरबाजीमुळे वादंग
श्रीवर्धन, ता. २५ (वार्ताहर) ः आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर श्रीवर्धन शहरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत केलेल्या बॅनरबाजीमुळे दोन्ही राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र शब्दिक युद्ध पेटले आहे.
शहरात सध्या कोट्यवधी रुपयांची कामे सुरू आहेत. समुद्रकिनारा सुशोभीकरण, दीर्घकाळ रखडलेला श्री सोमजादेवी मंदिराचा जीर्णोद्धार, जलशुद्धीकरण प्रकल्प तसेच अरुंद रस्त्यांवर बसविण्यात आलेले सौरदिवे या कामांबाबत स्थानिकांमध्ये आधीपासूनच नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याने नवरात्र उत्सवाच्या निमित्ताने आपल्याच जागेत लावलेल्या बॅनरवर विकासकामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याची टीकात्मक मांडणी केली. फलकावर फोटोसह या मुद्द्यांचा उल्लेख केल्याने वातावरण तापले. या घटनेचा इतर राजकीय पक्षांनी तीव्र निषेध करून पोलिस ठाण्यात लेखी निवेदन देऊन अशा फलकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यानंतर संबंधित पक्षाच्या समर्थकांकडून वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरील टीका करण्यात आली. त्यामुळे शहरात संतापाची लाट उसळली असून, परस्पर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. वाद अधिक बळावू नये म्हणून श्रीवर्धन नगर परिषदेने पुढाकार घेत दोन्ही पक्षांचे अनधिकृत बॅनर काढून टाकले आहेत, मात्र या कारवाईनंतरही वाद थंडावण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर राजकीय चर्चा अधिकच रंगू लागल्या आहेत. स्थानिक राजकारणात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक मुद्दा चिघळण्याची शक्यता असते. श्रीवर्धनमधील ही बॅनरबाजी त्याचेच एक उदाहरण ठरत असून, येणाऱ्या निवडणुकीत विकासकामांचा दर्जा, त्याची पारदर्शकता आणि राजकीय नेत्यांची भूमिका हा प्रमुख मुद्दा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
