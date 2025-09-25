कायमस्वरूपी नेमणुकीमुळे शिक्षकांचा आत्मविश्वास दुणावेल - रोहन घुगे
१०० शिक्षकांना मिळाला विशेष शिक्षकाचा दर्जा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : दिव्यांग व विशेष गरजाधारक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. कायमस्वरूपी पदावर नेमणुकीमुळे शिक्षकांचा आत्मविश्वास दुणावेल आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी निश्चित होईल, असा विश्वास ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी व्यक्त केला. ठाणे जिल्ह्यातील उपसंचालक आणि जिल्हा परिषदेच्या केंद्र स्तरावर समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत कार्यरत १०३ पैकी १०० कंत्राटी शिक्षकांना कायम नेमणुकीचे आदेश बुधवारी (ता. २५) दिले.
ठाणे जिल्ह्यातील विशेष गरजाधारक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि वैद्यकीय गरजांची पूर्तता करण्यासाठी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत समावेशित शिक्षण उपक्रम राबविण्यात येतो. या उपक्रमांतर्गत २००४ पासून मानधन तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या विषय शिक्षक व विशेष शिक्षकांना कायम नेमणुकीचे आदेश देण्यात आले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांच्या हस्ते आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बाळासाहेब राक्षे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ठाणे जिल्ह्यातील १०० विषय शिक्षकांना विशेष शिक्षक या कायमस्वरूपी पदावर नेमणूक करण्यात आली. या वेळी बाळासाहेब राक्षे यांनी यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील विशेष विद्यार्थ्यांना नियमित शैक्षणिक सहाय्य आणि आवश्यक सुविधा मिळतील. शिक्षकांनी आपला उत्साह आणि निष्ठा कायम ठेवून या उपक्रमाला गती द्यावी, असे सांगितले.
दरम्यान, बुधवारी ठाणे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील १०० केंद्रशाळांमध्ये एकूण १०० विषय शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. या सर्व शिक्षकांना कायमस्वरूपी विशेष शिक्षक या पदावर नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले.
शिक्षण विभागाचा निर्णय
राज्यातील दिव्यांग व विशेष गरजाधारक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्रमांक १३२/२०१६ नुसार ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रत्येक केंद्रशाळेत एक विशेष शिक्षक या हिशोबाने एकूण चार हजार ८६० पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यानुसार आयुक्त शिक्षण यांनी ११ जून रोजी काढलेल्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद, ठाण्याअंतर्गत कार्यरत ३७ जिल्हा समन्वयक शिक्षक व विशेष तज्ज्ञ आणि पालिका स्तरावरील कर्मचारी व बृहन्मुंबईतील शिक्षक यांचे समायोजन करण्यात आले.
