अलिबाग येथे भूमि अदालतीचे आयोजन

अलिबाग येथे भूमी अदालतीचे आयोजन
प्रलंबित अपील प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी पुढाकार
अलिबाग, ता. २५ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यात महसूल विभागाशी संबंधित प्रलंबित अपील प्रकरणांचा तातडीने व पारदर्शक निपटारा करण्यासाठी अलिबाग येथे विशेष भूमी अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनील इंदलकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही अदालत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात होणार असून, नागरिकांच्या न्यायप्राप्तीला गती देणे हा या उपक्रमामागचा प्रमुख हेतू आहे.
ही भूमी अदालत २९ व ३० सप्टेंबर तसेच ६ व ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. दरदिवशी सकाळी ११ वाजता आणि दुपारी ३ वाजता अशा दोन सत्रांत सुनावणी पार पडेल. या चारही तारखांना प्रलंबित अपील प्रकरणांचा अंतिम निपटारा करण्यासाठी सुनावणीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. सदर सुनावणीदरम्यान अपीलदारांनी उत्तरार्थींना पाठवलेल्या नोटिसा बजावणे आणि त्याची पोहोच दाखल करणे आवश्यक राहील. तसेच जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख रायगड कार्यालयाकडून फेरचौकशीसाठी पाठवलेल्या प्रकरणांसह तक्रार अर्जांवरील प्रकरणांवरही सुनावणी होणार आहे. यासाठी तालुका स्तरावरील कार्यालयांकडूनदेखील आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी मागविण्यात येणार आहेत. भूमी अदालतीचा उद्देश म्हणजे सुसंवादाच्या माध्यमातून न्याय्य व जलद निर्णय घेणे. यामुळे नागरिकांचा वेळ व श्रम वाचणार असून, प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. महसूल विभागाने केलेल्या या उपक्रमामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. संबंधित अपीलकर्त्यांनी या तारखांना नियोजित सत्रात उपस्थित राहून आपली आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील विविध भागांतील शेतकरी, जमिनीचे मालक व नागरिक या अदालतीकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत. शासनाच्या या उपक्रमामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा दीर्घ कालावधी कमी होऊन प्रशासकीय यंत्रणेवर नागरिकांचा विश्वास दृढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
