सव्वा सतरा लाखांची वीज चोरी
सव्वासतरा लाखांची वीजचोरी; गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ ः मानपाडा टिकुजिनीवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात वीजचोरीचा प्रकार समोर आला आहे. मीटरमध्ये रिमोट सर्किट बसवून महावितरणची फसवणूक केल्याचे उघड झाले. यामुळे महावितरणचे सुमारे १७.३४ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून, याप्रकरणी भारतीय विद्युत कायद्यानुसार मोहनराज रेड्डी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
महावितरण कंपनीचे उपकार्यकारी अभियंता हेमंत चामले यांच्या पथकातील सहकारी कनिष्ठ अभियंता दिनकर माने, वरिष्ठ तंत्रज्ञ प्रशांत गायकवाड आणि अभिजित यशोद हे वीजचोरी तपासणी करताना मानपाडा टिकुजिनीवाडी येथे गेले होते. त्या वेळी मोहनराज रेड्डी हे वापरत असलेल्या मीटरच्या आतील बाजूस सीटी सर्किटमध्ये रिमोट सर्किट बसवल्याचे आढळून आले. हे मीटर शेन्झेन कैफा या कंपनीचे आहे. अशाप्रकारे महावितरण कंपनीची फसवणूक करून १२ महिन्यांत ४४ हजार २९ युनिटची चोरी करून १७ लाख ३४ हजार ६९० रुपयांचे आर्थिक नुकसान केले. याप्रकरणी रेड्डी यांच्याविरोधात भारतीय विद्युत कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास कोपरी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निशिकांत विश्वकर करीत आहेत.
