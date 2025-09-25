रायगडमध्ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन उत्साहात साजरा
रायगडमध्ये राष्ट्रीय आयुर्वेददिन उत्साहात साजरा
विविध उपक्रमांद्वारे आयुर्वेदाच्या तत्त्वज्ञानाचा जनजागृतीपर प्रसार
रोहा, ता. २५ (बातमीदार) ः प्राचीन भारतीय वैद्यकशास्त्र असलेल्या आयुर्वेदाच्या जनजागृतीसाठी दरवर्षी साजरा होणारा राष्ट्रीय आयुर्वेददिन यंदा रायगड जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. जिल्हा आयुष कक्षाच्या पुढाकाराने जिल्हा रुग्णालय अलिबाग, उपजिल्हा रुग्णालये रोहा, माणगाव, श्रीवर्धन, कर्जत तसेच ग्रामीण रुग्णालय उरण, पोलादपूर यांसह आयुष्मान आरोग्यमंदिर सुडकोली, नांदगाव, पाभरे, बागमांडला व आदगाव येथे विविध उपक्रम राबविण्यात आले.
भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने २०१६ पासून धनत्रयोदशीच्या दिवशी आयुर्वेददिन साजरा करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी १०वा आयुर्वेददिन साजरा झाला, जो या परंपरेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. यंदाचा दिन आयुर्वेद जन-जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, या विषयावर आधारित होता. यानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमांमध्ये केवळ औपचारिकता नव्हती, तर नागरिकांना आयुर्वेदाचे तत्त्वज्ञान, त्याचे आरोग्यदायी फायदे व जीवनशैलीशी निगडित महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न झाला. विविध ठिकाणी धन्वंतरी पूजन, आयुर्वेदिक चिकित्सा शिबिरे, योग प्रात्यक्षिके, औषधी वनस्पतींची माहिती, मार्गदर्शनपर व्याख्याने तसेच शंका समाधान सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आयुर्वेदाबद्दल अधिक विश्वास निर्माण झाला. आयुर्वेद हा केवळ रोगांवरील उपचाराचा मार्ग नसून, निरोगी आयुष्य जगण्याची कला आहे, यावर या कार्यक्रमांतून भर देण्यात आला. आयुर्वेद जीवनशैली, आहार, मानसिक संतुलन आणि प्रतिकारशक्ती वाढविण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करतो. त्यामुळे आजच्या आधुनिक जीवनशैलीतही त्याचे महत्त्व वाढले आहे. कार्यक्रमांचे आयोजन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निशीकांत पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मनीषा विखे व अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. शीतल जोशी-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. सर्व रुग्णालयांचे वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ यांचा सक्रिय सहभाग होता. स्थानिक आयुष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उत्तम समन्वय साधून कार्यक्रम यशस्वी केले, अशी माहिती जिल्हा आयुष अधिकारी डॉ. विश्वनाथ देशमुख यांनी दिली.
