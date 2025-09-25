राजकीय सभेमुळे कर्जत पोलिस मैदानाची दुरवस्था
राजकीय सभेमुळे कर्जत पोलिस मैदानाची दुरवस्था
शिवसेनेकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार
कर्जत, ता. २५ (बातमीदार) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांना मिळालेल्या भारत भूषण जागतिक पुरस्कारनिमित्त रविवारी कर्जतच्या पोलिस मैदानात त्यांच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. आठ दिवसांच्या तयारीनंतर पार पडलेल्या कार्यक्रमामुळे मात्र मैदानाची गंभीर दुरवस्था झाली असून, स्थानिक क्रीडाप्रेमी तरुण व नागरिकांत नाराजीचे वातावरण आहे.
सभेसाठी मोठा मंडप उभारण्यात आला होता. त्यादरम्यान, मैदानावर मोठ्या प्रमाणावर चिखल असल्याने आयोजकांनी माती व खडी टाकून मार्ग तयार केला. याशिवाय, मैदान परिसरातील अनेक झाडे तोडल्याने परिसराचे नैसर्गिक सौंदर्यही बाधित झाले. परिणामी, खेळ व सरावासाठी नेहमी वापरले जाणारे हे मैदान आता अस्वच्छ व उखडलेले दिसत आहे. या प्रकारामुळे स्थानिक शिवसेनेकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. शहराध्यक्ष अभिषेक सुर्वे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला लेखी पत्र देत, मैदानाची झालेली दुरवस्था तातडीने दुरुस्त करण्यासोबतच जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील हेच एकमेव खेळाचे मैदान असून, युवक व नागरिक वर्षानुवर्षे येथे क्रीडा स्पर्धा, सराव व शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी वापर करतात. अशा स्थितीत राजकीय स्वार्थासाठी मैदानाचा असा बेजबाबदार वापर योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, कार्यक्रमादरम्यान काही नियमांची पायमल्ली झाल्याचेही समोर आले आहे. सार्वजनिक मैदानाचा वापर राजकीय सभांसाठी होऊ शकतो, मात्र पर्यावरण व क्रीडामैदानाचे नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी आयोजकांनी घ्यायला हवी होती, परंतु या सभेत ती पाळली गेली नाही, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
