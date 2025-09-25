खड्ड्यामुळे वृद्ध महिलेचा अपघात
शहाड उड्डाणपुलावरील घटना; नागरिकांचा संताप
उल्हासनगर, ता. २५ (वार्ताहर) : कल्याण-नगर महामार्गावरील शहाड उड्डाणपुलाची दुरवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. पुलावरील खोल खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांमध्ये अपघाताची भीती निर्माण झाली आहे. बुधवारी (ता. २४) एका वृद्ध महिलेचा दुचाकीचा अपघात झाला आहे. या गंभीर समस्येकडे सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला असून, त्यांनी ठाणे राष्ट्रीय महामार्ग उपविभागाला निवेदन देण्याचा निर्धार केला आहे.
शहाड उड्डाणपूल हा कल्याण-नगर महामार्गावरील एक महत्त्वाचा दुवा असून, गेल्या काही महिन्यांपासून त्याचा डांबरी थर उखडून मोठमोठे खड्डे तयार झाले आहेत. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्यामुळे अपघातांची संख्या अधिक वाढली आहे. बुधवारी पुलावरून जाताना वृद्ध महिलेची दुचाकी एका खोल खड्ड्यात अडकली, ज्यामुळे ती अपघाताची बळी ठरली. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला असून, प्रशासनाविरुद्ध रोष वाढला आहे. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर मनसे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल. ते म्हणाले, “शहाड उड्डाणपूल हा हजारो वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांच्या जीवाशी निगडित प्रश्न आहे. जीव धोक्यात घालून प्रवास करणे आम्ही सहन करणार नाही.”
राजकीय दबाव वाढल्याने या समस्येला आता व्यापक लक्ष वेधले जात आहे. प्रशासन आणि महामार्ग विभागाने लवकरच याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर हा विषय मोठ्या जनआंदोलनात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी पुढील मागण्या राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग ठाणेला निवेदनाद्वारे मांडल्या आहेत.
१) पुलावरील सर्व खोल खड्डे तातडीने बुजवून रस्त्याची दुरुस्ती करावी.
२) पूल अवजड वाहतुकीसाठी योग्य आहे का याचा स्ट्रक्चरल ऑडिट लवकरात लवकर करावा.
३) शहाड पूल अत्यंत अरुंद असून, वाहतुकीची दैनंदिन कोंडी लक्षात घेता, नवीन पूल बांधण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करून कामाला सुरुवात करावी.
