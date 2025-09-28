बंगाली सांस्कृतिक संस्थेची दुर्गापूजा
नवी मुंबईतील आदर्शवत बंगाली सांस्कृतिक संस्थेची दुर्गापूजा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः पनवेलच्या ओएनजीसी कॉलनीतील काही बंगाली कुटुंबांनी १९८९ मध्ये सुरू केलेली बंगाली सांस्कृतिक संस्थेची दुर्गापूजा आज नवी मुंबईतील एक प्रतिष्ठित आणि समाजाभिमुख उत्सव म्हणून ओळखली जाते. बंगाली सांस्कृतिक संस्थेच्या दुर्गोत्सवाला ३६ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पूजा पांडालला नवी मुंबईतून हजारो भक्त भेट देतात. दररोज ५००-७०० पेक्षा जास्त भक्त सामूहिक भोग (प्रसाद) ग्रहण करतात.
गेल्या २० वर्षांपासून समितीने समाजोपयोगी कार्यासाठी मदत केली आहे. वनवासी कल्याण आश्रम या आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक संस्थेला सहाय्य करत भारत सेवाश्रम संघ, वाशी येथे कॅन्सर रुग्णांच्या उपचारासाठीही योगदान दिले. या समितीचे अध्यक्ष सैबल यांनी सांगितले, की गेली ३६ वर्षे आम्ही माता दुर्गेची भक्तिभावाने पूजा केली आहे; पण तितक्याच निष्ठेने आम्ही समाजसेवेलाही प्राधान्य दिले आहे. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत करणे, कॅन्सर रुग्णांना सहाय्य करणे किंवा आपत्तीच्या काळात मदतीचा हात पुढे करतो.
ओएनजीसीच्या जीजीएम व प्रमुख (पाइपलाइन विभाग) टिंकू निश्चल सेनगुप्ता यांच्या मते ही दुर्गापूजा अतिशय देखणी आहे. सुंदररीत्या सजवलेले पांडाल, रंगीबेरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि समाजसेवेच्या नितांत भावनेमुळे दुर्गापूजा आदर्शवत उत्सव ठरला आहे.
