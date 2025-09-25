वाहन बाजाराला झळाळी, नवरात्रातच दिवाळी
वाहन बाजारात चैतन्य
जीएसटी कपातीमुळे ग्राहकांना लाभ, वितरकांना फटका
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार)ः केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी आणि कंपेन्सेशन सेस समाप्त करण्याच्या घोषणेची अंमलबाजणी सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे वाहनांच्या किमती कमी झाल्याने ग्राहकांचा फायदा झाला आहे.
नव्या वाहनांसह जुन्या प्री-ओन्ड म्हणजे सेकंड हॅण्ड कारही स्वस्त झाल्या आहेत. जीएसटी दर कमी केल्यानंतर विविध कंपन्यांनी वाहनांचे दर कमी केले आहेत. पूर्वी २८ टक्के कर श्रेणीत असलेली वाहने आता १८ टक्के श्रेणीत आली आहेत. त्यामुळे दिवाळीची खरेदी नवरात्रामध्ये सुरू झाली आहे. या निर्णयाचा ऑटोमोबाईल क्षेत्राला लाभ होत आहे. परिणामी, १० ते १५ टक्के नोंदणी वाढली आहे. दिवाळीपर्यंत चांगला व्यवसाय होईल, अशी अपेक्षा आहे. वाहन बाजारात उत्साह निर्माण झाल्याचे ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे शोरूम व्यवस्थापक विशाल कुलाळ यांनी सांगितले.
जुन्या कारही स्वस्त
नवी मुंबई पनवेलमधील काही प्रमुख प्री-ओन्ड कार बिझनसमधील कंपन्यांनी जुन्या कार खरेदीवर सूट दिली आहे. त्यात विविध ब्रँड्सचा समावेश आहे. ग्राहकांनी सणासुदीत केवळ नव्याच नव्हे तर जुन्या कारच्या खरेदीवरही सूट दिली जात असल्याने ग्राहकांकडून जुनी वाहने खरेदीसाठी झुंबड उडाल्याने नवी मुंबईसह पनवेल शहर, परिसरातील वाहन बाजारात चैतन्य आले आहे.
वितरकांमध्ये चिंता
केंद्र सरकारने वाहनांवरील जीएसटी कमी केल्याने वाहनांचे दर कमी झाले आहेत. सेसही रद्द केला आहे. त्याचा फटका वाहन कंपनीच्या वितरकांना बसत आहे. सेसची खिडकीच बंद झाल्याने जुना साठा असलेल्या वाहनांवर दिलेल्या सेसचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा सेस कसा परत मिळेल, यासाठी वितरक कंपन्यांकडे पाठपुरावा करीत आहे, मात्र अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही.
जीएसटी कपातीमुळे ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेत वाढ झाली आहे. नवरात्रात दिवाळीची खरेदी सुरू झाली असून, शोरूममध्ये वाहन खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. सणासुदीला वाहनांच्या विक्रीत वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
- विशाल कुलाळ, शोरूम व्यवस्थापक, ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
जीएसटी कपात आणि सेस रद्द हा निर्णय वाहन बाजारासाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, मात्र वितरकांचा जुना साठा, सेसबाबतचा प्रश्न कायम आहे. सरकारने त्यावर तातडीने तोडगा काढल्यास दीर्घकालीन फायदा होईल.
-मिलिंद गांगल, वाहन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, गांगल मोटर्स
