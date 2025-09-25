खासगी सेवा डॉक्टरला भोवली
नेत्रशल्यचिकित्सक डॉ. चंदन पंडित निलंबित; पालिकेची कारवाई
नवी मुंबई, ता. २५ (वार्ताहर) ः ऐरोली सार्वजनिक रुग्णालयात कार्यरत नेत्रशल्यचिकित्सक डॉ. चंदन पंडित यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत. याबाबतचे आदेश महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी मंगळवारी काढले. महापालिका सेवेत कार्यरत असताना वाशी येथील पंडित आय केअर हॉस्पिटलमध्ये खासगी व्यवसाय केल्याचा त्यांच्यावर ठपका आहे.
कोपरखैरणे येथे राहणाऱ्या राजेंद्र गुप्ता (६७) यांनी वाशी येथील पंडित आय सर्जरी अँड लेझर हॉस्पिटलमध्ये डोळ्यांची शस्रक्रिया केली होती. ऐरोली सार्वजनिक रुग्णालयात नेत्रशल्यचिकित्सक असलेले डॉ. चंदन पंडित यांनी ही शस्त्रक्रिया केली होती. शस्रक्रियेनंतर गुप्ता यांचा एक डोळा कायमचा निकामी झाला आहे. तर ऐरोली, वाशी, धारावीतील रुग्णांनादेखील गंभीर संसर्गाचा आरोप झाला होता.
या प्रकारानंतर डॉ. चंदन पंडित, त्यांचे वडील डॉ. डी. व्ही. पंडित यांच्याविरोधात वाशी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तसेच डॉ. चंदन पंडित पालिकेच्या ऐरोली येथील सार्वजनिक रुग्णालयात नेत्रशल्यचिकित्सक म्हणून कार्यरत असताना वाशी येथील खासगी रुग्णालयात सेवा देत असल्याचे पालिकेच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे पालिकेने त्यांचे निलंबन केले आहे.
परिमंडळ-१ कार्यालयात नियुक्ती
वाशी पोलिस ठाण्यात डॉ. पंडित यांच्याविरोधात निष्काळजीपणाचा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे मंगळवार (ता. २३)पासून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या काळात त्यांची मुख्यालय परिमंडळ एक कार्यालयात नियुक्ती असेल. त्यांना अर्धवेतनाइतका निर्वाह भत्ता, त्यावर महागाई भत्ता देण्यात येईल; मात्र खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय केल्यास निर्वाह भत्त्याचा हक्क गमवावा लागेल, असे महापालिकेच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
