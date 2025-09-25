औषधसाठा, रुग्णवाहिका तैनात, डॉक्टरांच्या टीम सज्ज,आरोग्य विभागाने सज्ज रहावे, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश
पूरग्रस्त भागात आरोग्य यंत्रणा ॲक्शन मोडवर
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : मराठवाडा, बीड, अमरावती, परभणी आदी जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली असून, अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पूरस्थितीनंतर साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी या भागात आरोग्य यंत्रणा ॲक्शन मोडवर आली असून, पुरेसा औषधसाठा, रुग्णवाहिका व डॉक्टरांच्या टीम सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य यंत्रणेने सज्ज राहावे व नागरिकांना २४ तास सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश आरोग्य भवन येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य विभागाला दिले. या बैठकीला अकोला, संभाजीनगर, नाशिक व लातूर परिमंडळासह राज्यातील आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. या वेळी आरोग्यमंत्र्यांनी पूरस्थिती व आरोग्य सुविधेचा आढावा घेतला.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, की परिमंडळातील सर्व उपसंचालकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य संस्थांचा आढावा घ्यावा. आरोग्य केंद्रात पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध ठेवावा. आपत्कालीन स्थितीत १०८, १०२ रुग्णवाहिका सज्ज ठेवाव्यात. डॉक्टरांनी मुख्यालयात उपस्थित राहावे. पुरामुळे आरोग्य संस्था बाधित झाली असेल तर तत्काळ दुरुस्ती व उपाययोजना कराव्यात. पूरग्रस्त रुग्णांना तातडीने उपचार द्यावेत. स्थलांतरित नागरिकांना आरोग्य शिबिरांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. गावपातळीपर्यंत सूक्ष्म नियोजन करून पिण्याच्या पाण्याची व जलस्रोतांची नियमित तपासणी करावी. पुरामुळे स्थलांतरित झालेल्या रुग्णांवर त्या ठिकाणी जाऊन उपचाराची व्यवस्था करावी. टीएलसी पावडर व कीटकनाशक औषध फवारणी करून पूरस्थितीनंतर उद्भवणाऱ्या साथरोगावर प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
जलजन्य आजारांचा धोका!
रुग्णांना सर्व प्रकारची सेवा देण्यास डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांनी २४ तास उपलब्ध राहण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या तसेच पूरस्थितीच्या काळात जलजन्य आजारांवर प्रतिबंध करण्याची तयारी ठेवावी, अशा सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या. या बैठकीला आरोग्यसेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्यासह राज्याचे उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. संकटाच्या काळात नागरिकांना तातडीची मदत मिळावी, हा आरोग्य विभागाचा ध्यास असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले.
