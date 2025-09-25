बिर्ला महाविद्यालयात स्वस्थ हृदयाविषयी मार्गदर्शन
बिर्ला महाविद्यालयात स्वस्थ हृदयाविषयी मार्गदर्शन
कल्याण, ता. २५ (वार्ताहर) ः बी. के. बिर्ला महाविद्यालय, कल्याण आणि फोर्टिस रुग्णालय, मुलुंड व कल्याण यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचारीवर्गाला स्वस्थ हृदयाची माहिती देण्यासाठी विशेष व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. या वेळी प्रसिद्ध हृदय रुग्ण विशेषतज्ज्ञ डॉ. विवेक महाजन यांनी सांगितले, की सद्य जीवनशैली व आहारपद्धतीने आपल्या शरीरातील महत्त्वपूर्ण अवयव हृदयावर अधिक परिणाम होत आहेत. आपल्या सर्जनशीलतेसह सुरुवात करणारा हा अवयव जेव्हा कार्य बंद करतो, तेव्हा आपले जीवन समाप्त होण्याची पुढील चिन्हे असतात; तरीही आपण त्याकडे लक्ष देत नाही. रोजच्या जीवनात सुधारणा करणे, तसेच धूम्रपान, मद्यपान यांसारख्या नशेपासून दूर राहणे यामुळेच हृदय निरोगी राहू शकतो. महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्या डॉ. मनिंदर धालीवाल यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे आयोजन व समन्वयक डॉ. धीरज शेखावत यांनी मंच संचालन केले. महाविद्यालयाच्या शिक्षण संचालक डॉ. नरेश चंद्र व प्राचार्य डॉ. अविनाश पाटील यांनी विद्यार्थ्यांसाठी शारीरिक अवयवांविषयी जागरूकता आवश्यक व अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. मायक्रोबायोलॉजी विभागाद्वारे आयोजित या जागरूकता कार्यक्रमात दोनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांनी व कर्मचारीवर्गाने भाग घेतला. हे आयोजन फोर्टीस रुग्णालयाच्या माधवी वरिक व महाविद्यालयाच्या डॉ. नारायण तोटेवाड, डॉ. शुभांगी राजगुरू, प्रा. सिमरन गुप्ता, अनिकेत, गणेश आणि दीपक यांसह अनेक सहकाऱ्यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे झाले.
