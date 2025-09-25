उत्तनच्या विकासाचा मार्ग मोकळा
भाईंदर, ता. २५ (बातमीदार) ः उत्तन व आसपासच्या गावांचा विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उत्तनसह सहा गावांचा प्रारूप विकास आराखडा मिरा-भाईंदर महापालिकेने प्रसिद्ध केला आहे. याआधी या परिसरासाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) विकास अराखडा तयार केला होता; मात्र उत्तन परिसराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. ही उणीव नवीन विकास आराखड्याद्वारे दूर होणार आहे. या आराखड्यावर नागरिकांना ३० दिवसांत हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत.
उत्तन व आसपासचा परिसर नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला आहे. याठिकाणी पर्यटनवाढीस लागावे, यासाठी राज्य सरकारने २००७ मध्ये उत्तन, पाली, चौक, डोंगरी, तारोडी व मोर्वा, त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील गोराई व मनोरी हा परिसर विशेष मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्र घोषित केला व या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती केली. त्यानंतर प्राधिकरणाने या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला. त्याला २०१३ मध्ये राज्य सरकारने मान्यता दिली. वास्तविक विकास आराखडा तयार केल्यानंतर या परिसराचा विकास होणे अपेक्षित होते; परंतु विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतरही उत्तन व आसपासच्या परिसराकडे दुर्लक्षच झाले. परिणामी, अनेक पायाभूत सोयीसुविधांचा त्याठिकाणी आजही अभाव आहे.
दुसरीकडे नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीए असल्याने स्थानिकांना घरबांधणी, घरदुरुस्तीसाठी मुंबईतील कार्यालयात खेपा घालाव्या लागत होत्या. शिवाय, या काळात उत्तन भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे वाढीस लागली. त्यामुळे हा परिसर एमएमआरडीएकडून काढून घेऊन पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करावा, अशी मागणी होऊ लागली. अखेर २०१७ मध्ये राज्य सरकारने एमएमआरडीएची विशेष प्राधिकरण म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द केली व हा परिसर पुन्हा मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेत समाविष्ट केला.
सुविधांपासून वंचित
स्थानिक रहिवासी खेळाचे मैदान, रुग्णालय, उद्याने, रस्ते, मंडई अशा विविध प्राथमिक सोयीसुविधांपासून वंचित राहिले आहेत. एमएमआरडीएने तयार केलेल्या विकास आराखड्याची मुदत २०२३ मध्ये संपुष्टात आली. त्यामुळे उत्तनसह सहा गावांचा नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यानुसार मार्च २०२४ मध्ये त्याची कार्यवाही सुरू झाली.
विविध सुविधांचा समावेश
एमएमआरडीएने तयार केलेल्या विकास आराखड्यात जी आरक्षणे नव्हती, अशी सर्व लोकोपयोगी आरक्षणे यात महापालिकेने ठेवली आहेत. याव्यतिरिक्त जैवविविधता उद्यान, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पर्यटन केंद्र, सर्वधर्मीय स्मशानभूमी, चौपाटी, मच्छीमारांसाठी शीतगृह व बाजार, मासेमारी नौकांच्या दुरुस्तीसाठी कारखाना, चित्रनगरी, मेट्रो कारशेड, मुंबईला जोडणारा सागरी महामार्ग आदी आरक्षणांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे उत्तनसह सहा गावांचा विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
