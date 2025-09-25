ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ रविवारी उलवे नगरीत
ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ रविवारी उलवेनगरीत
उलवे, ता. २५ ः मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते, पद्मश्री आणि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारप्राप्त, अभिनयाचे बादशहा अशोक सराफ यांचा सपत्निक भव्य नागरी सत्कार रविवारी (ता. २८) उलवे नोडमधील भूमिपुत्र भवन येथे होणार आहे. शेलघरच्या यमुना सामाजिक संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष महेंद्र घरत यांच्या माध्यमातून हा नागरी सत्कार होणार आहे.
गेली अनेक दशके मराठी मनावर अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते, रसिकांना खळखळून हसविणारे अशोक सराफ यांना मानाचा मुजरा करण्यासाठी रसिक आतुर आहेत. या सत्कार सोहळ्याला रसिकांना विनामूल्य प्रवेश आहे. या सत्कार समारंभाला राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक, रायगडचे खासदार सुनील तटकरे, माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि आंध्र प्रदेशचे माजी राज्यपाल सुशीलकुमार शिंदे, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर उपस्थित राहणार आहेत. या वेळी ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी मराठी मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. त्यांच्या अनेक चित्रपटांमुळे रसिकांना मनमुराद आनंद मिळाला आहे. अनेक पिढ्यांनी त्यांच्या चित्रपटांचा आस्वाद घेतला आहे. त्यांना चित्रपटसृष्टीतील कारकिर्दीबद्दल आजपर्यंत अनेक पुरस्कारांनी गौरविले आहे, याचा मला अतिशय आनंद आहे. त्यांचा यथोचित गौरव मराठी मनातर्फे व्हावा, असे वाटत असल्यानेच भव्य नागरी सत्काराचे आयोजन केल्याचे महेंद्र घरत यांनी सांगितले.
