नवी मुंबईतील आयुष रुग्णालयाची रखपडपट्टी

नवी मुंबईतील आयुष रुग्णालयाची रखडपट्टी
तुर्भे, ता. ४ (बातमीदार) ः नवी मुंबईमध्ये आयुष रुग्णालय व परिचारिका महाविद्यालय सुरू करण्याच्या निर्णयाला दीड वर्ष उलटल्यानंतरही अद्याप मुहूर्त न मिळाल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबईकरांकडून दोन्ही आरोग्यसेवा कधी सुरू होतील, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नवी मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये आयुक्तांनी आयुष रुग्णालय सुरू करण्याची योजना मांडली होती. तसेच परिचारिका महाविद्यालय सुरू करून पालिकेच्या रुग्णालयातील परिचारिकांची कमतरता भागविण्याचा मानस व्यक्त केला होता; मात्र २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन अर्थसंकल्प वर्षांनंतरदेखील याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. नवी मुंबई पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील रुग्णालयांमध्ये विविध प्रकारच्या उपचार सुविधा उपलब्ध असून, यासोबतच आयुर्वेदिक उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा मानस पालिकेचा आहे. आयुर्वेदिक रुग्णालय स्थापनेसाठी जागा उपलब्ध झाल्यावर दोन रुग्णालये सुरू करण्याचे प्रस्तावित होते. तसेच परिचारिका महाविद्यालय सुरू करून नर्सिंग कर्मचाऱ्यांची गरज भागविण्याचा निर्णयही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला होता.
मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत जावदे यांनी सांगितले, की आयुष रुग्णालय व परिचारिका महाविद्यालय लवकरच होणार असून त्याचे काम सुरू आहे. नागरिक आणि आरोग्यतज्ज्ञ या दोन्ही प्रकल्पांना मोठ्या अपेक्षा लावून पाहत आहेत. यामुळे पालिकेने लवकरात लवकर या मुहूर्ताची घोषणा करून कार्यवाही सुरू करणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.
