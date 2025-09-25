बोगस मतावर सक्रांत येणार
मुरबाड, ता. २५ (बातमीदार) : तालुक्यातील बोगस व दुबार मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी मुरबाड तहसीलदार अभिजित देशमुख यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना तालुक्यातील प्रत्येक गावातील ग्रामसभेत मतदार यादीचे वाचन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता ग्रामसभेत मतदार यादीचे वाचन सुरू करण्यात आले आहे
मुरबाड विधानसभा मतदारसंघात २००९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत २५ हजार बोगस मतांची भर टाकण्यात आली होती. त्यामध्ये शहापूर तालुक्यातील मतदारांची दुबार नावे घुसविण्यात आली, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. मुरबाड तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवार यांनी मागील महिन्यात २२ ऑगस्टला मतदार याद्यांमध्ये बाहेरील मतदार, दुबार मतदार, बोगस मतदारांची नावे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुरबाड तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषण केले होते.
तहसीलदार अभिजीत देशमुख यांनी उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करून स्थानिक पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, बीएलओ, एएलओ यांची संयुक्त टीम मतदार याद्यामधील बोगस, मयत, दुबार मतदारांचा अहवाल सादर करतील, असे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गाव पातळीवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रत्येक गावात बोगस मतदार आढळत असल्याचे समजते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.