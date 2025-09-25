पनवेल पालिकेची अभय योजना यशस्वी
पनवेल पालिकेची अभय योजना यशस्वी
खारघरमध्ये ७४ कोटींचा मालमत्ता कर वसुली
खारघर, ता. २५ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेने मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यासाठी राबवलेल्या अभय योजनेअंतर्गत खारघर विभागातून ७४ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या मालमत्ता कर वसुलीचा मोठा टप्पा गाठला आहे. ही यशस्वी वसुली १८ जुलैपासून सुरू झालेल्या योजनेच्या फळस्वरूपात झाली आहे. अभय योजनेअंतर्गत संपूर्ण मालमत्ता कर एकरकमी भरल्यास मालमत्ताधारकांना शास्तीमध्ये ९० टक्के सूट मिळत असल्याने मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
खारघर परिसरातील गावे, पाडे आणि वसाहती मिळून अंदाजे एक लाख मालमत्ताधारक असून, त्यापैकी २५ हजार ४७४ मालमत्ताधारकांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. यामधून पालिकेला ७४ कोटी ५८ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. विशेष म्हणजे, अभय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १६ हजार ३०९ मालमत्ताधारकांना एकूण ३१ कोटी ७९ लाख रुपये शास्तीमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे.
पनवेल महापालिकेच्या या योजनेमुळे नागरिकांमध्ये मालमत्ता कर भरण्याची वृत्ती वाढली असून, प्रशासनासाठीदेखील वसुलीचा मोठा स्रोत निर्माण झाला आहे, तर योजनेला विरोध दर्शवणारे आवाजदेखील आहेत. खारघर हौसिंग फेडरेशनने मालमत्ता कराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे भविष्यात न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्व मालमत्ताधारकांचे लक्ष लागले आहे. अभय योजनेचा उद्देश म्हणजे नागरिकांच्या कर्तव्यपालनास प्रोत्साहन देणे, तसेच शास्तीमुक्तीच्या सवलतीद्वारे वसुलीला गती देणे. ही योजना पालिकेसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरत आहे, तर मालमत्ताधारकांसाठी आर्थिक सवलतीचा मोठा मार्गदर्शक ठरली आहे. यामुळे आगामी काळात मालमत्ता कर भरण्याची मानसिकता अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
..........
अभय योजना - विश्लेषणात्मक तक्ता
एकूण वसुली मालमत्ता संख्या - २५, ४७४
एकूण करवसुली ७४.५८ कोटी
अभय योजनेचा लाभ घेतलेल्या मालमत्तांची संख्या- १६,२०९ मालमत्ता
शास्तीमुक्त रक्कम (माफ केलेली शास्ती) ३१.७९ कोटी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.