कथाकथन स्पर्धेत ज्येष्ठ महिलांचा बोलबाला
कथाकथन स्पर्धेत ज्येष्ठ महिलांचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २५ : महिलांसाठी डोंबिवलीतील ब्राह्मण सभेच्या ग्रंथालय समितीतर्फे कथाकथन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत ८३ वर्षीय अनुराधा फाटक यांनी प्रथम पारितोषिक पटकावून सुशिक्षितांच्या सांस्कृतिक नगरीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. वय वर्षे ४५ आणि त्याहून अधिक वयोगटासाठी ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत एकूण २८ स्पर्धकांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी आठ स्पर्धक अंतिम फेरीमध्ये पोहोचले. या स्पर्धेची अंतिम फेरी नुकतीच ब्राह्मण सभा सभागृहात अतिशय उत्साहात पार पडली. दीपाली काळे, धनश्री साने, अर्चना कर्णिक आणि भारती ताम्हणकर यांनी पहिल्या फेरीत परीक्षक म्हणून काम पहिले, तर अंतिम फेरीला गणेश मनोहर कुलकर्णी आणि डॉ. प्रकाश करमरकर यांनी परीक्षक म्हणून काम पहिले. सर्व कथा उत्कृष्ठ होत्या. या स्पर्धेत अंतिम विजेत्या अनुराधा फाटक (वय ८३) या पहिल्या पारितोषिकाच्या मानकरी ठरल्या. श्रद्धा वझे (दुसरा क्रमांक), शुभांगी जाधव, (तिसरा क्रमांक), तर अश्विनी मुझुमदार आणि प्रतिभा ताराबादकर यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिके देण्यात आली. विजेत्यांना रोख रक्कम, प्रमाणपत्र व पुष्पागुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आल्याचे ब्राह्मण सभाद्वारे मानस पिंगळे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.