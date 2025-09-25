क्रीडा स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग गरजेचा
क्रीडा स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग गरजेचा : मितेश जैन
कल्याण, ता. २५ (वार्ताहर) ः सध्या राज्यात क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने खेळाची सुरुवात झालेली आहे. जास्तीत जास्त शाळांनी खेळांमध्ये सहभाग व्हावे, यासाठी शासनानेदेखील अनेक उपक्रम व योजनेची सुरुवात केलेली आहेत. विद्यार्थ्यांचा मानसिक व आरोग्यासाठी खेळ हे अतिशय महत्त्वाचे आहे, त्यासाठी क्रीडा शिक्षकांनी व पालकांनी विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहित करून खेळांमध्ये सहभाग घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. क्रीडा स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग काळाची गरज असल्याचे मत क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ कल्याण तालुकाध्यक्ष मितेश जैन यांनी व्यक्त केले.
जे विद्यार्थी खेळात भाग घेतात त्यांचा आत्मसन्मान जास्त असतो. त्यांचा सामाजिक संवाद खेळात सहभागी नसलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा चांगला असतो. त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही अधिक सकारात्मक असतो. शाळेतील इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा ते स्वभावात वेगळे असतात. ड्रग्ज आणि आत्महत्या यांसारख्या सामाजिक दुष्परिणामांना बळी पडण्याची शक्यता कमी असते. शिक्षणात खेळ आणि खेळांचे फायदे असंख्य आहेत. पालकांनीदेखील आपल्या मुलाला खेळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
खेळ हा फक्त नोकरीच्या दृष्टिकोनाने न पाहता, हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अधिकारसुद्धा आहे. शालेय अभ्यासक्रमात खेळांचे महत्त्व आणि ते विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात कसे योगदान देऊ शकतात, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्येसुद्धा दहावीच्या विद्यार्थ्यांना जिल्हास्तरीय ते राष्ट्रीय पातळीवर विजेता विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी व्हावे, असे क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ कल्याण तालुकाध्यक्ष मितेश जैन यांनी मत व्यक्त केले.
