लोकलमध्ये चढताना प्रवासी महिलेचे मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला पाठलाग करून पकडले
ठाणे स्थानकात सिनेस्टाईल पाठलाग करून पकडले
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : लोकलमध्ये मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला सिनेस्टाईल पाठलाग करून पकडल्याची घटना ठाणे स्थानकात घडली आहे. उल्हासनगर येथील कविता सतीश लोखंडे (३३) असे त्या महिलेचे नाव आहे. या महिलेला ठाणे लोहमार्ग पोलिसांनी ताब्यात घेतले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिला अटक केली आहे.
अंबरनाथ येथील महिला ठाणे रेल्वेस्थानकात फलाट क्रमांक तीन येथे कर्जत लोकलची वाट पाहात थांबल्या होत्या. या वेळी लोकलमध्ये चढत असताना कविताने गर्दीचा फायदा घेत त्यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र खेचून पोबारा केला. या वेळी चोर चोर अशी ओरड केल्यावर फलाटावर साध्या गणवेशातील पोलिसांनी व महिला पोलिसांनी कविताचा पाठलाग करून तिला पकडले. त्या वेळी त्या महिलेकडे तुटलेले मंगळसूत्र मिळून आले. याप्रकरणी त्या महिलेला ताब्यात घेत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटक केली. तिच्याकडून तब्बल एक लाख पाच हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र हस्तगत केले आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
