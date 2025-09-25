नवसाला पावणारी कळव्यातील कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी,:
कळव्यात तुळजाभवानी मंदिरात भक्तांची मांदियाळी
भाविकांची प्रचंड गर्दी; महाआरती, रास-गरबा, उपक्रमांमुळे उत्साहाचे वातावरण
सकाळ वृत्तसेवा,
कळवा, ता. २५ : कळव्यातील आई तुळजाभवानीच्या मंदिर परिसरात नवरात्रोत्सवानिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. कळवा, खारीगाव, विटावा परिसरात एकमेव मंदिर असल्याने हा परिसर गर्दीने फुलून गेला आहे. या देवीने अनेकांचे नवस पूर्ण केले असल्याची भावना भक्तांमध्ये आहे.
कळवा, खारीगाव व विटावा परिसरात जागृत देवस्थान म्हणून तुळजापूरच्या आई तुळजाभवानी मातेचे मंदिर नसल्याने भाविकांची कुचंबणा होत होती. ही बाब लक्षात घेऊन १५ वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी कावेरी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने कळव्यातील जुना बेलापूर रस्त्यावरील शिशुविहार विद्यामंदिर मैदानानजीक एक मंदिर बांधले. या मंदिरासाठी राजस्थानमधील खास काळा दगड वापरला असून, कलाकुसरीने व सुबकतेने हे खास मंदिर व मूर्ती घडवली आहे. नवरात्रोत्सवानिमित्त हा मंदिर परिसर गर्दीने फुलून गेला आहे.
विविध निवडणुकांमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवक प्रचाराचा प्रारंभ या देवीच्या दर्शनानेच करतात. नवरात्रीमध्ये या मंदिराला आकर्षक फुलांनी व वीज रोषणाईने सजवले जाते. मिलिंद पाटील व माजी नगरसेविका मनाली पाटील यांच्या वतीने महिलांसाठी विविध उपक्रम राबविले जातात.
तरुणाईसाठी खास रास गरबा
जय मातादी मित्रमंडळाच्या वतीने नवरात्रीच्या नऊ दिवस या मंदिरानजीक असलेल्या न्यू कळवा हायस्कूल प्रांगणात रास गरब्याचे आयोजन केले जाते. आॅर्केस्ट्र व डीजे त्या साथीने येथे तरुण थिरकताना दिसतात. कळवा, खारीगाव परिसरात गरबा नसल्याने येथे नऊ दिवस युवा जल्लोष दिसून येतो.
दसऱ्याच्या एक दिवस आधी महाआरती
माजी विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील व मनाली पाटील यांच्या वतीने दरवर्षी महाआरतीचे आयोजन केले जाते. त्यात कळवा, खारेगाव, विटावा परिसरातील हजारो महिला आरती घेऊन सहभागी होतात. सर्व सहभागी महिलांना आकर्षक भेट दिली जाते. यावर्षी महिलांसाठी खेळ पैठणीचा ही स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार श्रीकांत शिंदे हजेरी लावणार आहेत.
