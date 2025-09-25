नवरात्रोत्सवात गरबा नव्हे भोंडला
बदलापूर, ता. २५ (बातमीदार) : नवरात्रीला सुरुवात झाली असून, सगळीकडे गरब्याची धामधूम पाहायला मिळत आहे. मात्र, बदलापूर शहरातील पॅराडाईज पार्क सोसायटीमधील महिला रहिवाशांनी महाराष्ट्राची पारंपरिक संस्कृती जपत भोंडला सादर करण्यावर भर दिला आहे. अगदी पारंपरिक वेशभूषेत कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊन भोंडल्याची गाणी म्हणत विविध प्रकार सादर केले.
बदलापूर पूर्वेकडील कात्रप गणेश घाट परिसरातील, पॅराडाईज पार्क सोसायटीमधील महिलांनी नवरात्रीनिमित्त महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवले. नवरात्रीत गरबा खेळून फेर धरण्यापेक्षा त्यांनी महाराष्ट्रात नवरात्रीत गजलक्ष्मी आणि गजगौरी स्वरूपात हत्तीची प्रतिकृती उभी करत त्याभोवती फेर धरला. महिलांनी भोंडल्याची पारंपरिक गाणी म्हणत वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ, नृत्य प्रकारात सादर केले. ही परंपरा पुढच्या पिढीपर्यंत नेण्यासाठी हा उपक्रम राबवल्याचे त्यांनी सांगितले.
भोंडला ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. या नवरात्रीत महाराष्ट्राची ही संस्कृती संपूर्ण सोसायटी आणि परिसरात पोहोचावी; तसेच या भोंडल्याचा आनंद इथल्या महिलांना घेता यावा, यासाठी तीन वर्षांपासून कार्यक्रम घेत आहोत.
- रेखा खुरंगळे, महिला रहिवासी, पॅराडाईज पार्क
नवरात्रीत गरबा खेळला जातोच; मात्र आम्ही महाराष्ट्राची पारंपरिक परंपरा असलेल्या भोंडल्याचा आनंद घेतो. नवरात्री सुरू होण्यापूर्वी जवळपास महिनाभर सरावासाठी वेळ काढतो. नोकरीवर जाणाऱ्या महिला, तसेच गृहिणी उत्सवात आनंदाने सहभागी होतात.
- पल्लवी साळवे, महिला रहिवासी, पॅराडाईज पार्क
बदलापूर : येथील महिलांनी गरबाऐवजी महाराष्ट्राची संस्कृती जपत भोंडला नृत्य सादर केले.
