अन्नदान उपक्रमातील दात्यांचा सन्मान सोहळा
अन्नदान उपक्रमातील दात्यांचा सन्मान सोहळा
अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानाच्या तीन हजार दिवसपूर्तीचा कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ ः एक, दोन नव्हे तर तब्बल आठ वर्षे अविरत अन्नदानासारख्या सर्वश्रेष्ठ उपक्रम राबविणाऱ्या समतोल सेवा फाउंडेशनच्या दात्यांचा सन्मान सोहळा विजयादशमीच्या मुहूर्तावर आयोजित केला आहे. ठाण्यातील पाचपाखाडी येथील श्री ज्ञानदेव सेवा मंडळाच्या सभागृहात हा कार्यक्रम गुरुवारी (ता. २) होणार आहे, अशी माहिती कार्यक्रमाचे निमंत्रक समतोल फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजय केळकर यांनी दिली.
समाजहित आणि समाजातील वंचितांना डोळ्यासमोर ठेवून समतोल फाउंडेशन वेगवेगळ्या प्रकारचे सेवाकार्य सातत्याने करीत आहे. मागील आठ वर्षे समतोलच्या माध्यमातून सिव्हिल रुग्णालयामध्ये, दिव्यांग-विकलांग व्यक्तींकरिता अन्नदान सेवा अविरत सुरू आहे. समतोल फाउंडेशनचे अध्यक्ष ठाणे शहराचे जनसेवक आमदार संजय केळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली समतोल फाउंडेशनचे संस्थापक सचिव विजय जाधव हे अन्नदान आणि बालकांच्या हितासाठी कार्यरत आहेत. २०१८ला हा अन्नदानाचा यज्ञ सुरू झाला. या अन्नदान उपक्रमाचे तीन हजार दिवस पूर्ण झाल्यानिमित्त ठाण्यात विजयादशमी दिवशी समतोलच्या या सेवाकार्यात व्रतस्थाप्रमाणे सहभाग नोंदवणाऱ्या दात्यांचा सोहळा आयोजित केला आहे. तरी नागरिकांनी या सोहळ्याला उपस्थित राहून अन्नदानाच्या यज्ञामध्ये मदतरूपी आहुती देऊन उपकृत करावे, असे आवाहन विजय जाधव यांनी केले आहे.
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.