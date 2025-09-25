कुंडलिका नदी परिसराची प्रदूषण मंडळाकडून पाहणी
कुंडलिका नदी परिसराची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पाहणी
रोहा, ता. २५ (बातमीदार)ः रोहा-कोलाड मार्गावरील कुंडलिका नदीपात्रात घातक रसायने खाली केल्याचा प्रकार घडला होता. या प्रकरणात कोलाड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घटनास्थळी भेट देताना पाहणी केली आहे.
रोहा-कोलाड मार्गावरील अशोकनगर ते पाले बाकाडेदरम्यान बुधवारी भरदुपारी कुंडलिका नदीपात्रात घातक रसायनांचा टँकर खाली करण्यात आला होता. रहदारीचा रस्ता असल्याने मोठ्या अपघाताची शक्यता होती. काही प्रत्यक्षदर्शींनी टँकरचालकाचा पाठलाग करीत त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र घटनास्थळावरून तो फरार झाला. या प्रकरणात कोलाड पोलिस, एमआयडीसी धाटाव उपविभागीय अभियंता, आरआयएच्या अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्ही यंत्रणा तपासून टँकरचालकाचा शोध घेण्यात येत आहे. या घटनेची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी कोलाड पोलिसांसोबत घटनास्थळाची पाहणी केली. या वेळी काँक्रीटचा मलबा टाकण्यात आल्याचे दिसून आले. अधिकाऱ्यांनी त्याचे नमुने पुढील तपासणीसाठी घेतले असून, रोहा तालुक्यातील सर्व आरएमसी प्लांटचालकांना याप्रकरणी नोटिसा बजावणार असल्याचे एमपीसीबीचे अधिकारी राकेश आवटी यांनी सांगितले.
