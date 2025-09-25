अपहरण प्रकरणात खेडकर कुटुंब अडचणीत
अपहरण प्रकरणात खेडकर कुटुंब अडचणीत
फरार दिलीप व मनोरमा खेडकर यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी
नवी मुंबई, ता. २५ (वार्ताहर) ः ऐरोलीत झालेल्या किरकोळ अपघातातून पेटलेला वाद अखेर अपहरण, छळ आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या कटापर्यंत पोहोचल्याने खेडकर कुटुंब मोठ्या अडचणीत आले आहे. या प्रकरणात दिलीप खेडकर, पत्नी मनोरमा खेडकर आणि अंगरक्षक प्रफुल्ल साळुंखे यांचा सहभाग उघड झाला आहे. धुळ्यातून साळुंखे याला अटक करण्यात आली असली तरी दिलीप आणि मनोरमा खेडकर अद्याप फरार आहेत. खेडकर दाम्पत्य परदेशात पळून जाऊ नये, यासाठी नवी मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे.
ऐरोली येथे शनिवारी (ता. १३) एका ट्रान्झिट मिक्सर ट्रक आणि खेडकर यांच्या लॅन्ड क्रूझर कारमध्ये अपघात झाला. या अपघातानंतर, दिलीप खेडकर यांनी ट्रकचा सहाय्यक प्रल्हाद चौहान (वय २२) याचे अपहरण केले. त्याला जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून पुण्यातल्या आपल्या बंगल्यावर नेले आणि एका खोलीत डांबून ठेवले. तिथे त्याला मारहाण करून शिळे अन्न खायला दिल्याची माहिती आहे.
रबाळे पोलिसांनी चौहानच्या सुटकेसाठी रविवारी (ता. १४) खेडकर यांच्या बंगल्यावर छापा टाकला. त्या वेळी मनोरमा खेडकर यांनी पोलिसांसोबत वाद घातला आणि बंगल्यात कुत्रे सोडून पोलिसांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर हे दाम्पत्य फरार झाले आहे. फरार होण्यापूर्वी त्यांनी गुन्ह्याशी संबंधित असलेली लॅन्ड क्रूझर गाडी आणि पुरावे असलेले सीसीटीव्ही फुटेजचा डीव्हीआरदेखील गायब केला.
लुकआऊट नोटीसने खेडकरांना धक्का
या प्रकरणात खेडकर यांचा अंगरक्षक प्रफुल्ल साळुंखे याला धुळे येथून अटक करण्यात आली आहे; मात्र दिलीप आणि मनोरमा खेडकर अजूनही फरार आहेत. फरार खेडकर दाम्पत्य परदेशात पळून जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नवी मुंबई पोलिसांनी त्यांना पकडण्यासाठी लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत यांनी दिली.
