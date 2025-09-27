पालिका उभारणार भगवान परशुराम लोकशाही उद्यान
पालिका उभारणार भगवान परशुराम लोकशाही उद्यान
८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मालाड-चारकोप परिसरात ‘भगवान परशुराम लोकशाही उद्यान’ उभारण्याच्या कामास नुकताच आरंभ झाला. उत्तर मुंबईचे खासदार व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या संकल्पनेतून या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हे उद्यान उभारले जात असून, अंदाजे आठ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
सुमारे सात एकर जागेत उभारल्या जाणाऱ्या या उद्यानात ओपन थिएटर, मुलांसाठी खेळणी, मल्टीपर्पज टर्फ, खेळाचे मैदान अशा अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या सोयी-सुविधांचा लाभ लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांना होईल, असे गोयल यांनी सांगितले. मालाड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या २७ हजार ९७२ चौरस मीटर भूखंडावर मागील २० वर्षांपासून फर्निचर विक्रेत्यांचे अतिक्रमण झाले होते. पालिकेच्या पी-उत्तर विभागाने पोलिस संरक्षणात कारवाई करून ६३ अनधिकृत दुकाने व बांधकामे हटवल्यानंतर ही जागा उपलब्ध झाली. त्यानंतर आता त्याच ठिकाणी आकर्षक व आधुनिक उद्यान साकारत आहे.
उद्यानाच्या भिंतींवर लोकशाही आणि भगवान परशुराम यांच्या विषयांवरील भित्तिचित्रे रेखाटली जाणार असून, हा प्रकल्प परंपरा व आधुनिक नागरी सुविधांचा संगम ठरेल, असे मत गोयल यांनी व्यक्त केले.
उत्तर मुंबईत १२१ सेवाकार्यांना गती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त उत्तर मुंबईत विविध संस्था, संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून १२१ सेवाकार्यांचे आयोजन करण्यात आले. यात रक्तदान शिबिर, नेत्रचिकित्सा, वृक्षारोपण, सुकन्या समृद्धी योजना नोंदणी, गर्भाशय मुख कर्करोग तपासणी, ज्येष्ठ नागरिक सन्मान, स्वच्छता अभियान, बुद्ध विहार शेडचे भूमिपूजन, सौरऊर्जा प्रकल्प, गटार व रस्ता दुरुस्ती आदी उपक्रमांचा समावेश आहे.
भगवान परशुराम लोकशाही उद्यान हे केवळ एक उद्यान नसून, मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांना आनंद देणारे केंद्र ठरणार आहे. ट्रिपल इंजिन सरकारच्या सहकार्याने उत्तर मुंबईला ‘उत्तम मुंबई’ बनविण्याच्या माझ्या ध्येयातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
- पीयूष गोयल, खासदार व केंद्रीय मंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.