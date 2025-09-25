ऑनलाईन गेमिंगच्या ॲपच्या नादात ६० हजारांची फसवणूक
ऑनलाइन गेमिंग ॲपच्या नादात ६० हजारांची फसवणूक
एकास अटक; आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता
अलिबाग, ता. २५ (वार्ताहर) : ऑनलाइन गेमिंग ॲपच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याने अलिबाग येथील अमित जाधव (वय ३७) यांची ६० हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाली. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी तपास करीत राजस्थानमधून एका आरोपीला अटक केली आहे. त्याचप्रमाणे हे मोठे रॅकेट असल्याचे तपासात पुढे आले असून, आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता असल्याची माहिती रायगड जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी गुरुवारी (ता. २५) दिली.
जाधव यांना ऑनलाइन गेमिंग ॲपच्या जाहिराती आल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांनी एएम९९९, मधुर मटका आणि परिमॅच हे ॲप्स इन्स्टॉल केले. पैसे कमावण्याच्या आशेने त्यांनी १० हजार रुपये जमा केले, पण त्यांना कोणताही परतावा मिळाला नाही. यानंतर त्यांनी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करीत ४४ बँक खाती गोठवली, ज्यात १९.४४ कोटी इतकी रक्कम आहे. पोलिसांनी सवाई-माधवपूर, राजस्थान येथून भारमल हनुमान मीना (वय ३८) या आरोपीला अटक केली आहे. हे मोठे रॅकेट असून, या प्रकरणात लहान मुलांचीही फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपी नातेवाइकांच्या खात्यांचा वापर करून व्यवहार करीत होते.
या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून, पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी नागरिकांना अशा ॲप्सपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. फसवणूक झाल्यास त्वरित सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
