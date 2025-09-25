तुला ही दानत, हे दातृत्व कळणारच नाही : खासदार नरेश म्हस्के
तुला ही दानत, हे दातृत्व कळणारच नाही : खासदार नरेश म्हस्के
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : कोल्हापूर, सांगली, चिपळूण, महाड, काश्मीर आणि बऱ्याच ठिकाणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संकटकाळात मदतीसाठी धावून जात असतात. आपल्याजवळ आहे त्यातून ज्याला गरज आहे त्याला देत असतात. तुला ही दानत, हे दातृत्व कळणारच नाही संजय राऊत. कारण त्यासाठी ते अंगात असावं लागतं, अशी टीका शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मदत साहित्याच्या पिशव्यांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षाचे चिन्ह छापल्याबद्दल टीका केली होती. यावर म्हस्के यांनी संजय राऊत यांच्यावर पलटवार केला.
मराठवाड्यातील बिकट परिस्थितीवर भाष्य करताना म्हस्के यांनी राऊत यांना टोला लगावला. शिंदे मराठवाड्यात गेले, यापूर्वीदेखील ते कोल्हापूर, सांगली, चिपळूण, महाड, काश्मीर आणि बऱ्याच ठिकाणी जात असतात. त्यांना सवय आहे, जे आपल्याजवळ आहे त्यातून ज्याला गरज आहे त्याला मदत करीत असतात. तुम्ही पण उद्या मराठवाड्यात जाणार आहात म्हणे. किमान पाच रुपयांचा बिस्किटाचा पुडा घेऊन जा बरं. फार बिकट अवस्था आहे तिथल्या बांधवांची. एरव्ही उन्हात जळणारा मराठवाडा आज पावसाने पुरता भिजून गेलाय. बघा जमतं का, पाच रुपयांचा बिस्किटाचा पुडा न्यायला. कारण तुमची दानत तेवढीच, असा टोलाही म्हस्के यांनी राऊत यांना लगावला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.