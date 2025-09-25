मतदार यादीत त्रुटी असल्याची आदित्य ठाकरेंची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः मतदार यादीत अनेक त्रुटी असून, यादीत अनियमितता झाल्याचा आरोप शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. याबाबतचा डेटा लवकरच बाहेर आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीत अनियमितता झाली. त्यामुळे या निवडणुकीत मोठे यश महायुतीला मिळाले. मतदार यादीत अनेक त्रुटी होत्या. त्या आढळून आल्या आहेत. त्या त्रुटी लवकरच उघड होतील, असेही त्यांनी सांगितले. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मतदारांच्या संख्येत अचानक वाढ होणे, मतदारांची नावे गहाळ होणे आणि बूथवरील गैरव्यवस्थापन याबद्दल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदित्य ठाकरे यांनी पत्र लिहिले आहे. आमच्या पक्षाला मतदार यादीत बरेच दोष आढळले आहेत आणि ते लवकरच बाहेर आणले जातील, असे ते म्हणाले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी गेल्या आठवड्यात मतचोरीच्या मुद्द्यावर हल्लाबोल केला होता. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर लोकशाही नष्ट करणाऱ्यांना संरक्षण दिल्याचा आरोप केला होता. राहुल गांधी यांचे आदित्य ठाकरे यांनी समर्थन केले.
