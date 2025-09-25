वर्षेभरात सहसंचालकांची खांदेपालट, तुपे, काकडेंना बाजूला सारले
सहसंचालकांचा वर्षभरात खांदेपालट
उच्च शिक्षण विभागाने तुपे, काकडेंना बाजूला सारले
मुंबई, ता. २५ ः उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील आठ विभागीय सहसंचालक (प्रशासन) पदांवर वर्षभरात नव्याने नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. यात मुंबई, पुणे, नागपूरसह कोल्हापूर विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविलेल्या डॉ. प्रकाश बच्छाव यांचीही जागा कायम ठेवली आहे.
उच्च शिक्षण विभागाने मागील दोन वर्षांपूर्वी सहसंचालकांच्या पदांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या यादीत कुठेही नाव नसताना मुंबई, पुणे, अमरावती विभागांमध्ये कार्यभार सांभाळलेले डॉ. केशव तुपे यांना पहिल्यांदाच विभागाने बाजूला सारले आहे. तुपे हे विभागातील एका उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील असल्याने त्यांना बाजूला सारल्याने उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. दुसरीकडे जळगाव विभागीय सहसंचालक डॉ. कपिल सिंघेल, पनवेलचे डॉ. विजय नारखेडे, सोलापूरचे डॉ. उमेश काकडे यांच्याकडील कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे.
यासोबतच डॉ. किरणकुमार बोंदर यांच्याकडील नांदेड येथील कार्यभार काढून घेत त्यांना पनवेल विभागीय सहसंचालकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. अमरावती विभागात डॉ. अभय कमलाकर, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये डॉ. पंकजा वाघमारे, नांदेड येथे डॉ. बाबासाहेब भोसले, सोलापुरात डॉ. अजयकुमार काकडे, जळगाव येथे डॉ. पराग मसराम आणि पुण्यात डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण विभागाने सहसंचालकांच्या दिलेल्या या अतिरिक्त नियुक्यानंतर संबंधित सहसंचालकांनी तत्काळ आपला कार्यभार सुरू केला असल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
कोल्हापूर विभाग सर्वांत वादग्रस्त
कोल्हापूर विभागीय सहसंचालक विभाग हा मागील काही वर्षांमध्ये गैरप्रकारासाठी वादग्रस्त ठरला आहे. दोन वर्षांपूर्वी गुन्हे अन्वेषण विभागाने संचालकांवर कारवाई केली होती, तर यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात तत्कालीन सहसंचालक डॉ. धनराज नाकोडेंसह इतर अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि चौकशीची कारवाई झाली होती. आता येथील कार्यभार डॉ. प्रकाश बच्छाव यांच्याकडे ठेवण्यात आल्याने त्यासाठीही विभागातील अधिकारी वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
