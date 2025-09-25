अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेला अखेर पूर्णविराम, शेवटच्या फेरीत 9 हजार 552 विद्यार्थ्यांनी घेतले प्रवेश
अकरावीच्या प्रवेशांना अखेर पूर्णविराम
मुंबई, ता. २५ ः राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मागील दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेले अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आजअखेर पूर्ण झाली. शालेय शिक्षण विभागाने राबवलेल्या या प्रवेशाच्या अखेरच्या अंतिम विशेष फेरीत नऊ हजार ५५२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. अकरावीच्या प्रवेशाची ही विभागाकडून देण्यात आलेली अखेरची संधी होती. आज ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची माहिती शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत राज्यातील सर्वच कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले. यासाठी एकूण दहा फेऱ्यांमध्ये ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात मुख्य केंद्रीय प्रवेशाच्या कॅप फेऱ्या चार, ओपन टू ऑलच्या दोन, अंतिम विशेष फेरींसह एकूण चार विशेष फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. सुरुवातीच्या मुख्य कॅप फेऱ्यांमध्ये प्रवेशांची संख्या खूप कमी होती, तर ओपन टू ऑल आणि विशेष फेऱ्यांमध्ये सर्वाधिक प्रवेशाची नोंद झाली. अकरावी प्रवेशाच्या अखेरच्या विशेष फेरीतील प्रवेशासाठी २४ सप्टेंबर मुदत देण्यात आली होती. त्यात कला शाखेसाठी ३,२०१ तर वाणिज्य शाखेसाठी २,६३६ आणि विज्ञान शाखेसाठी ४,९९४ असे मिळून एकूण १०,८३१ विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार कनिष्ठ महाविद्यालयाचे अलॉटमेंट करण्यात आली. यात कोट्याअंतर्गत ७३७ इतके प्रवेश झाल्याची माहिती शिक्षण संचालक डॉ. पालकर यांनी दिली.
आठ लाख जागा रिक्त
यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एकूण २१ लाख ५९ हजार २३२ इतक्या प्रवेशाच्या जागा होत्या. त्यासाठी १४ लाख ८५ हजार ६८६ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी आतापर्यंत १३ लाख ४२ हजार ४३८ विद्यार्थ्यांनी विविध प्रवेश फेऱ्यांमध्ये प्रवेश घेतले आहेत. अद्यापही आठ लाख १६ हजार ४९८ जागा प्रवेशापासून रिक्त राहिल्या आहेत.
