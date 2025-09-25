राहुल गांधींचा प्रकाश पगारे यांना फोन
राहुल गांधींचा प्रकाश पगारे यांना धीर
डोंबिवली काँग्रेस पदाधिकारी साडी प्रकरण
कल्याण, ता.२५ (बातमीदार) : डोंबिवलीतील काँग्रेसचे पदाधिकारी प्रकाश पगारे यांना साडी नेसवल्याच्या प्रकरणानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज स्वतः त्यांना फोन करून धीर दिला आहे. ‘‘मामा, तुम्ही घाबरू नका, संपूर्ण काँग्रेस पक्ष तुमच्यासोबत आहे,’’ असे आश्वासन राहुल गांधींनी दिले.
पगारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा साडीतील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केल्यामुळे, भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांना साडी नेसवल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर पगारे यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
या गंभीर प्रकरणाची माहिती काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी राहुल गांधींना दिली होती. त्यानंतर राहुल गांधींनी तातडीने पगारे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पगारे यांचे गेल्या ५० वर्षांपासूनचे काँग्रेसमधील योगदान आणि कामाचा गौरव करत, त्यांच्याप्रती आदर व्यक्त केला. राहुल गांधी मुंबईत आल्यावर लवकरच त्यांची भेट घेतील, असा विश्वास पगारे यांनी व्यक्त केला. याप्रकरणी स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करत कारवाईची मागणी केली आहे.
