उरण तालुक्यातील प्रकल्पबाधितांना भूखंडांचे वाटप
सिडकोतर्फे उरणमधील प्रकल्पबाधितांना भूखंडांचे वाटप
वाशी, ता. २५ (बातमीदार) ः सिडकोने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा देत, १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत उरण तालुक्यातील १८ प्रकल्पग्रस्तांना संगणकीय सोडतीद्वारे भूखंड वाटप करण्यात आले. या १८ भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ ७२,१२० चौरस मीटर आहे. या वेळी अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सिडकोचे संचालक आदी अधिकारी उपस्थित होते.
सिडकोने नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनींच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याची योजना आहे. यापूर्वी काही तांत्रिक अडचणींमुळे भूखंड वाटप रखडले होते, ज्यामध्ये न्यायालयीन खटले, सीआरझेड (किनारी नियमन क्षेत्र), पाणथळ जमीन आणि अतिक्रमणासारख्या समस्या होत्या. या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करत, सिडकोने अखेर हे भूखंड वाटप केले.
या निर्णयामुळे उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या वाटपामुळे परिसराच्या विकास प्रक्रियेलाही गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
