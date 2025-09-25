शॉर्टसर्किटमुळे बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात आग!
शॉर्टसर्किटमुळे पोलिस ठाण्यात आग!
बदलापूर, ता. २५ (बातमीदार) : बदलापूर पश्चिमेकडील पोलिस ठाण्यात, गोपनीय कक्षाच्या शेजारी असलेल्या मीटर बॉक्समध्ये अचानक शॉर्टसर्किट होऊन, आग लागली. या वेळी आगीचे स्वरूप मोठे नसले तरी, वेळीच प्रसंगावधान राखून पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवले.
बदलापूर पश्चिमेकडील पोलिस ठाण्यात गुरुवारी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास मीटर बॉक्समध्ये शॉर्टसर्किट झाल्यामुळे आग लागली. या वेळी आगीचे स्वरूप मोठे नसले तरी, आग वाढू नये व वेळीच आग विझवण्यासाठी प्रसंगावधान राखून पोलिसांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केले. त्यांनी लगेचच या आगीवर नियंत्रण मिळवले. या आगीत कोणतेही नुकसान झाले नसले तरी, शॉर्टसर्किट होताना होत असलेला आवाज आणि अचानक उठणाऱ्या ठिणग्या यामुळे पोलिसांसोबत तक्रारदार यांची पळापळ झाली. नंतर लगेचच वीजतंत्रीला बोलवून, मीटर बॉक्स दुरुस्त करण्यात आला.
