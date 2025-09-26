औषधे, खाटा, चाचण्यांची माहिती मिळणार ऑनलाइन
औषधे, खाटा, चाचण्यांची माहिती मिळणार ऑनलाइन
महापालिका रुग्णालयांत लवकरच सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः मुंबईतील पालिका रुग्णालयांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे; मात्र हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी मुंबई महापालिका योजना आखत आहे. रुग्णांच्या समस्या कमी व्हाव्यात, यावर प्रशासन भर देत असून सर्व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना औषधे, खाटा आणि चाचण्यांसह सर्व सुविधा एकाच क्लिकवर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपायुक्त शरद उघडे यांनी यांसदर्भात पालिकेच्या महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
एक ऑनलाइन पोर्टल आणि स्मार्ट चॅटबॉट लवकरच सुरू केला जाणार आहे. दरम्यान, महानगरपालिका प्रशासनाने असे म्हटले आहे, की यामुळे रुग्णांना रुग्णालयात येण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती मिळेल आणि लांब रांगांची समस्या कमी होईल. मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालय, उपनगरीय रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील रुग्णांना अनेकदा खाटांची कमतरता, औषधांची कमतरता आणि अपुऱ्या चाचण्यांच्या सुविधा अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. लांब रांगेत उभे राहूनही त्यांना पूर्ण सेवा मिळू शकत नाहीत. या गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने डिजिटल उपाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुग्णांना आता पोर्टल आणि चॅटबॉटद्वारे जवळ कोणते रुग्णालय आहे, किती खाटा उपलब्ध आहेत, कोणत्या चाचण्या करता येतील आणि औषधे उपलब्ध आहेत की नाही, हेदेखील त्वरित कळू शकेल.
रुग्णांची गैरसोय कमी होईल!
लांब रांगा आणि वाया गेलेल्या वेळेची काळजी घेण्यासाठी कूपर रुग्णालयात प्रायोगिक तत्त्वावर टोकन प्रणाली लागू केली जात आहे. याचा अर्थ असा की रुग्णांना आता रुग्णालयात तासन्तास वाट पाहावी लागणार नाही. ते त्यांची नोंदणी आणि सुविधांची माहिती आगाऊ ऑनलाइन पाहू शकतील. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त शरद उघाडे यांनी स्पष्ट केले, की पोर्टल आणि डॅशबोर्डमुळे रुग्णांची गैरसोय कमी होईल आणि रुग्णालयातील उपचार प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक होईल.
